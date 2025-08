La Spina folgt auf Hafner: SG Lechfeld will mit neuem Trainerteam angreifen

Die Fußballer der SG Lechfeld, der Spielgemeinschaft aus dem TSV Klosterlechfeld und dem SV Untermeitingen, starten mit einem veränderten Trainerteam in die neue Spielzeit. Nach anderthalb Jahren folgt Marco La Spina als Chefcoach auf Peter Hafner. Der kommt vom Lokalrivalen.

La Spina coachte in den vergangenen beiden Spielzeiten die SpVgg Langerringen II, Konkurrent in der A-Klasse Augsburg Süd. Dort verpasste der 49-Jährige zweimal knapp den Aufstieg und will nun auch bei seiner neuen Station oben mitspielen. „Uns haben vielleicht nicht alle auf der Rechnung, aber ich will die Topmannschaften ärgern“, so La Spina, der seinen Wechsel begründet. „Normalerweise bin ich keiner, der kurzfristig wechselt, aber ich habe immer gesagt, dass mich die Aufgabe auf dem Lechfeld reizen würde. Ein anderes Angebot hätte ich gar nicht in Erwägung gezogen.“ Dass mit Giuseppe La Spina sein Sohn bei der Spielgemeinschaft zwischen den Pfosten steht, spielt für den neuen Trainer keine große Rolle. „Natürlich habe ich, wenn möglich seine Spiele verfolgt und so auch viel von der Mannschaft gesehen, aber das ist zweitrangig. Das Team hat Potential und ich will die Jungs weiterentwickeln.“

Icon vergrößern Neu bei der SG Lechfeld: Rückkehrer Julian Kille (links), der als spielender Co-Trainer agiert und Trainer Marco La Spina. Foto: Sebastian Richly Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Neu bei der SG Lechfeld: Rückkehrer Julian Kille (links), der als spielender Co-Trainer agiert und Trainer Marco La Spina. Foto: Sebastian Richly

Vor seiner Zeit in Langerringen war La Spina bereits bei der SG Hurlach/Obermeitingen als Coach tätig sowie beim TSV Mindelheim II. Nun will er bei der SG Lechfeld angreifen. „Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich kenne die Verantwortlichen gut und das Umfeld passt hier. Ich habe richtig Bock.“ Auch Klosterlechfelds Abteilungsleiter Matthias Ballatz freut sich auf die Spielzeit. „Wir sind froh, dass wir mit Marco einen erfahrenen Coach gefunden haben, der die Mannschaft schon ganz gut kennt, auch aus den Duellen mit Langerringen. Er hat uns oft beobachtet und in den Gesprächen überzeugt“, so der spielende Abteilungsleiter, der früher noch selbst gegen La Spina auf dem Rasen stand. Auch Untermeitingens Abteilungsleiter Sebastian Rieder begrüßt die Personalie: „Wir wollen den Weg als Spielgemeinschaft weitergehen und haben mit Marco einen engagierten Trainer verpflichten können. Er hat schon einige Spiele der Mannschaft gesehen und weiß, woran er arbeiten muss.“

SG Lechfeld: Julian Kille wird spielender Co-Trainer

Unterstützt wird La Spina von einem weiteren Neuzugang. Julian Kille kehrt zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln und fungiert als spielender Co-Trainer. Der 32-Jährige war viele Jahre für den SV Untermeitingen aktiv und spielte zuletzt für den ASV Hiltenfingen in der Kreisliga. Für den Offensivspieler ist es die erste Station als Trainer. „Ich freue mich, zurück zu sein. Ich wollte ins Trainergeschäft einsteigen und bin froh, dass ich das jetzt bei meinem Heimatverein machen kann. Den Kontakt habe ich immer gehalten und natürlich die Entwicklung verfolgt. Die SG Lechfeld ist ein spannendes Projekt und ich möchte meinen Teil beitragen.“ Als Co-Trainer zur Seite steht dem Duo das Klosterlechfelder Urgestein Dennis Eichinger. Als Torwart- und Athletiktrainer fungiert wie bisher Harald Krings.

Neben den Veränderungen im Trainerteam gibt es noch weitere Neuzugänge. Ebenfalls vom ASV Hiltenfingen kommt Flügelspieler Marcel Bieber, der früher beim SVU aktiv war. Außer dem neu dabei sind die Angreifer Nino Bödeker, der bereits Ende der vergangenen Saison seine ersten Spiele machte, und Giuliano Spenga. Der 19-Jährige spielte in der Jugend unter anderem beim TSV Schwabmünchen und war zuletzt bei Türkgücü Königsbrunn aktiv. In der vergangenen Spielzeit ging die Erste noch als TSV Klosterlechfeld an den Start, nun laufen alle drei Mannschaften als SG Lechfeld auf.

Die Zweite, die in der B-Klasse Süd antritt, wird wie bisher von Benjamin Pippig gecoacht. Auch bei der Dritten gibt es keine Veränderungen. Chefcoach Thomas Ostermair und der spielende Co-Trainer Martin Guth kümmern sich um die Truppe in der Reserveliga.