Fussball

vor 42 Min.

Alter Trainer und neue Spieler beim SV Türkgücü Königsbrunn

Plus Paolo Maiolo bleibt eine weitere Saison bis Juni 2025 beim Königsbrunner Bezirksligisten. Drei neue Spieler kommen.

Von Hieronymus Schneider Artikel anhören Shape

Der SV Türkgücü Königsbrunn hat sich mit Trainer Paolo Maiolo auf eine weitere Zusammenarbeit über die laufende Saison hinaus verständigt. Der Vertrag wurde bis zum Ende der kommenden Saison im Jahr 2025 verlängert. Maiolo ist mit der Entwicklung der im Sommer 2023 neu zusammengestellten Mannschaft mit vielen jungen Spielern zufrieden. „Im Training ziehen alle voll mit, mit dem sechsten Platz liegen wir mit unserem Saisonziel einstelliger Tabellenplatz voll im Plan und die Spitzengruppe ist nicht so weit weg.“ Er lobt auch die bewährten Spieler, die den Neuen den Einstieg erleichtern und das Korsett des Teams bilden, sowie die einvernehmliche Zusammenarbeit mit der Vereinsführung. „Im Gespräch wollten die Verantwortlichen Cüneyt und Mehmet Celik, dass ich jetzt schon für eine weitere Saison verlängere und haben meine Bedingung erfüllt, dass ich weiter mit Werner Muth als sportlichen Leiter arbeiten will“, berichtet Maiolo.

In der Winterpause gab es drei Neuzugänge, aber auch drei Abgänge. Mit dem 20-jährigen Nico Hopfenzitz wurde ein dritter Torwart verpflichtet, der in dieser Saison beim TSV Gersthofen nicht zum Zug kam. Das trifft auch auf den gleichaltrigen Mittelfeldspieler Anthony Kabatas zu, der beim VfL Kaufering nur zu zwei Einsätzen kam. Der in der Jugend beim FC Stätzling und TSV Schwabmünchen ausgebildete Spieler will nach überstandenen Verletzungs- und Krankheitspausen neu starten. Der wettkampferfahrenste Neuzugang ist Diego Dragone vom Kreisligadritten SpVgg Lagerlechfeld. Auch er ist erst 20 Jahre alt, hat aber in der Herbstrunde in neun Spielen drei Tore für die Lechfeldhasen erzielt. „Man merkt ihm seine gute Grundausbildung in der Jugend des FC Augsburg an und er kann unsere Offensive bereichern“, lobt ihn der sportliche Leiter Werner Muth. Dragone hat auch in der U 17 des FC Königsbrunn und der U 19 des TSV Schwabmünchen gespielt und wurde in der Saison 22/23 dort in vier Landesligaspielen eingesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen