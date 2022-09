Fußball Anstoß

vor 38 Min.

Haben die Trainer ein neues Spielsystem entwickelt?

Plus Nicht nur in der Kreisklasse gab es am Wochenende Ergebnisse wie sonst im Eishockey. Die Aufsteiger aus Haunstetten und Kaufering bleiben weiter vorn.

Von Marcus Angele Artikel anhören Shape

Während beim FC Chelsea ein sehr fachkundiger Investor von einem Spielsystem mit zwölf Mann träumt, haben die Mannschaften in der Kreisklasse, A- und B-Klasse auch ein besonderes System: 0-0-10 Völliger Angriff, wenig Verteidigung. So kam man sich ergebnistechnisch am vergangenen Wochenende wie in der Deutschen Eishockeyliga vor. Am übelsten erwischte es dabei die SpVgg Langenneufnach mit einem 0:9-Desaster in Untermeitingen. Da bleibt dann nur noch die Weisheit des alten Trainerfuchses Aleksander Risitic übrig: "Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."



Kreisklasse Augsburg Süd: 0:9, 1:7, 4:8 - das klingt nach einem Abwehr-Alptraum beziehungsweise einem wahren Stürmer-Traum. Was da am letzten Wochenende auf den Sportplätzen los war, konnte nach dem Spiel keiner so recht sagen. Der SV Untermeitingen zeigte sich nach der 1:5-Schlappe in Walkertshofen sehr munter und fieselte die wehrlosen Langenneufnacher mit 9:0 ab - dabei erzielte man in den ersten zehn Minuten nach der Pause vier Treffer zum zwischenzeitlichen 7:0. Dominik Sandner, Jeremias Müller und Erbahan Arslanovski trafen jeweils doppelt. Für Langenneufnach waren das in den letzten vier Spielen gruslige 0:24 Tore. Und mit dem FC Kleinaitingen kommt das nächste Kaliber in die Stauden, was nichts Gutes für die Schlögel-Elf verspricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .