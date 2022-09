Fußball: Anstoß

14:07 Uhr

Klare Favoriten gibt es nicht

Plus Noch ist in den unteren Fußball-Ligen praktisch alles möglich: Derzeit kann praktisch jeder jeden schlagen. Einige Teams aber haben schon Probleme.

Von Marcus Angele

In der Kreisklasse Augsburg Süd hat Meisterfavorit Inningen nach der Auftaktpleite seinen Rhythmus gefunden und holte in Untermeitingen den dritten Dreier in Folge. Nur Aufsteiger Haunstetten ist noch einen Punkt besser, musste aber gegen Wehringen zum ersten Mal Federn lassen. Beim Favoritentreffen in der A-Klasse zwischen Langerringen und Bobingen gab es keinen Sieger. Straßberg holt dagegen in der B-Klasse seinen zweiten Sieg. Zwei Spiele mussten wegen den Regenmassen abgesagt werden.

