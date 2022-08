Können die Außenseiter ihre weiße Weste behalten?

In der Kreisklasse trumpfen die Außenseiter auf, in der A-Klasse ballern Bobingen und Lagerlechfeld um die Wette, und auch Schwabmünchen III hat in der B-Klasse das Visier scharf eingestellt.

Weiterhin glänzen die Außenseiter in der Kreisklasse: Sowohl Hurlach als auch Haunstetten haben nach zwei Spieltagen die optimale Punkteausbeute zusammengesammelt. Dazu gesellt sich der zweite Aufsteiger Kaufering II als Dritter. Fröhlich das Tornetz getestet wird noch woanders: In der A-Klasse haben Lagerlechfeld II und der TSV Bobingen II schon zehn beziehungsweise neun Treffer erzielt, und in der B-Klasse ballert Schwabmünchen III wie Lucky Luke seine Gegner ab. Am dritten Spieltag kommt es nun in der A-Klasse gleich zu zwei Topspielen. Und für alle, die noch nicht so optimal aus den Startlöchern gekommen sind, hat Ex-Nationaltorwart Eike Immel folgende Weisheit: "Im Großen und Ganzen war es ein Spiel, das, wenn es anders läuft, auch anders hätte ausgehen können." Darauf lässt sich doch aufbauen.

Kreisklasse Augsburg Süd: Muss da der Chef etwa wieder selber ran? Schwabeggs Peter Ziegler war nach dem 1:2 gegen Untermeitingen bedient und haderte mit der mangelhaften Chancenausbeute und dem teils ungeordneten Spiel. Ob da jetzt mit dem FC Kleinaitingen der richtige Aufbaugegner zum dritten Spieltag kommt? In der vergangenen Saison gab es für den FCK gegen Schwabegg rein gar nichts zu erben, daher dürften die Jungs von Johannes Ankermüller schon mit den Füßen scharren, um nach dem Unentschieden am ersten Spieltag drei weitere Punkte folgen zu lassen.

Zum Spitzenspiel und Härtetest kommt es in Inningen: Tabellenführer Hurlach fährt zum eigentlichen Favoriten, und es darf ein Spiel mit offenem Visier erwartet werden. Inningen hatte beim sicheren 4:1 in Margertshausen kaum Probleme. Hurlach führte dagegen auch sicher mit 3:0, machte es gegen Fischach am Ende aber nochmal spannend, und beinahe wäre es der Staudenelf zum zweiten Mal hintereinander gelungen, aus einem Drei-Tore-Rückstand noch ein Unentschieden zu machen. Fischach empfängt nun den SV Untermeitingen, bei dem Neuzugang Erbahan Arslanovski mit seinem Doppelpack einen gelungenen Einstand feierte.

In Walkertshofen tritt der SSV Margertshausen an, der hoffentlich wieder auf einige Spieler mehr zurückgreifen kann als gegen Inningen: "Heute hat alles gespielt, was noch laufen konnte", hieß es vom Hungerberg. Walkertshofen bekam in Haunstetten klar seine Grenzen aufgezeigt, und das Derby gegen die Grün-Weißen könnte hier schon etwas richtungsweisend für die Saison werden. Gegen den unmittelbaren Konkurrenten müssten im Heimspiel schon drei Punkte her.

Eine machbare Aufgabe vom Papier her hat Aufsteiger Haunstetten II vor sich. Mit einem Sieg in Langenneufnach könnten sie weiter mit weißer Weste von der Spitze grüßen. Langenneufnach bräuchte dagegen nach dem blutleeren Auftritt am ersten Spieltag einen Schuss "Relegationseuphorie" mit einem Spritzer Glück, um am Ende doch mit etwas Zählbarem dazustehen. Die Verletztenliste bereitet Trainer Sepp Schlögel allerdings schon Sorgen. Last but not least empfängt Wehringen den TSV Ustersbach, und das Team von Mark Huckle rechnet sich hier durchaus einen Dreier aus. Ustersbach hatte beim 1:4 in Kaufering keinen guten Tag, hat aber gegen Wehringen aus den letzten elf Spielen sieben Siege geholt.

Kreisklasse Allgäu II: Deutlich fiel die 1:4 Heimniederlage des TSV Mittelneufnach gegen Kreisliga-Absteiger Blonhofen aus. Spätestens nach der Gelb-Roten Karte für Goalgetter Louis Wech war das Spiel gegessen. Nicht viel besser dürften die Chancen gegen den Meisterfavoriten aus Pforzen aussehen, zu dem die Neufnacher nun am dritten Spieltag reisen. Ein Punkt wäre hier bestimmt ein wie ein Sieg.

A-Klasse Augsburg: Die Topteams der A-Klasse ballern sich so langsam nach und nach ein: Lagerlechfeld glänzte am ersten Spieltag mit einem 7:1, der TSV Bobingen II nun am zweiten: 7:1 fegten sie den Aufsteiger und Nachbarn SSV Bobingen aus dem Stadion, die Lechfelder gestalteten das 3:1 in Reinhartshausen dagegen etwas gnädiger. Überraschend ließ der dritte Meisterkandidat Langerringen beim 1:1 gegen den TSV Königsbrunn Punkte liegen. Aufsteiger Mickhausen hat zwar insgesamt erst drei Gegentore kassiert, das reichte aber für die zweite Niederlage. Mit 0:1 verlor man in Großaitingen. Der FSV gestaltet das dagegen genau andersrum: Mit drei Toren holte man in zwei Spielen sechs Punkte – reicht ja auch. Komplettiert wird das Führungsquartett durch den SV Gessertshausen, der ebenfalls sechs Punkte auf der Habenseite verbucht hat. So kommt es am dritten Spieltag gleich zu zwei Topspielen: Die SpVgg aus Lagerlechfeld empfängt den TSV Bobingen und Gessertshausen bittet Großaitingen zum Tanz.

B-Klasse Augsburg: Vielleicht hat ja die Dritte der Ersten in der letzten Woche das Toreschießen beigebracht: Der TSV Schwabmünchen III liegt mit optimaler Punktzahl und 12:1 Toren nach zwei Spielen an der Spitze in der B-Klasse. Nun kommt bereits am Samstag die Reserve aus Hiltenfingen zum Derby angereist. Straßberg ist nach dem furiosen 5:0 in Fischach wieder unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet und musste eine 0:1-Niederlage gegen Lagerlechfeld III hinnehmen. Gleich in der dritten Minute wurde hier Helmut Baumgart zum Spielverderber bei der Heimspielpremiere. Straßberg fährt nun wieder in die Stauden nach Walkertshofen und hofft wieder auf drei Punkte aus der Fremde.