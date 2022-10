Prämierter Zauberschuss und Favoritensiege

Max Repasky vom TSV Fischach wird als Bayerns Torschütze des Monats ausgezeichnet. Großaitingen setzt seine Siegesserie fort und ist jetzt alleiniger Tabellenführer.

In der A-Klasse ist Großaitingen dank eines Kraftaktes des VfB Mickhausen nun alleiniger Tabellenführer und in der B-Klasse tummelten sich am letzten Wochenende die Minimalisten. Die Ergebnisse der Kreisklasse waren dagegen überraschend unüberraschend oder wie es Lukas Poldolski ausdrücken würde: "So ist Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere."

Kreisklasse Augsburg Süd: Freudige Gesichter in Fischach: Max Repasky gewann mit seinem Distanzknaller in den Schwabegger Winkel nun tatsächlich die Abstimmung zum Bayerntreffer des Monats September. Aus der Hand von Damen-Nationalspielerin Lina Magull bekam er die Siegertrophäe live bei der Sendung Blickpunkt Sport überreicht. Am Nachmittag lief es allerdings nicht ganz so glücklich beim Auswärtsspiel in Walkertshofen, das Repasky mit seinem TSV Fischach mit 1:3 verlor. Nun kommt es zum spannenden Abstiegs- und Staudenduell gegen die SpVgg Langenneufnach – und es ist praktisch auch ein Sechs-Punkte-Spiel: Gewinnt Fischach, können sie die Schlögelelf auf sechs Punkte distanzieren, gewinnt Langenneufnach, dann sind beide punktgleich.

Ein äußerst gutes Händchen bewies Schwabeggs Trainer Peter Ziegler. Er wechselte zur Halbzeit Markus Deutschenbaur ein, der nur zwei Minuten benötigte, um seine Farben nach einem Eckball in Führung zu bringen. Zwar gewann der SVS mit 3:0, doch das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf hinweg. Nun kommt der TSV Haunstetten nach Schwabegg und gegen dessen Offensive braucht es ein wenig mehr Körner als am vergangenen Wochenende.

Eitel Sonnenschein herrscht dagegen in Walkertshofen. Der TSV spielt eine richtig solide Saison und hat dazu zwei Keeper, die sich zum Elfmeterschreck entwickelt haben. Nicht nur Florian Wolf ist im direkten Duell vom Punkt ungeschlagen, auch Tim Kahnert parierte gegen Fischach einen Elfer mit Bravour. Jetzt geht es zum FSV Inningen, der bisher eine eher gemischte Runde spielt, aber nur einen Punkt hinter der Staudenelf auf Rang fünf steht. Auch in Wehringen wackelte Inningen gegen eine personell geschwächte Heimelf bis kurz vor Schluss, ehe Dominik Leupold das erlösende 4:2 erzielte. Für die arg gebeutelten Wehringer kann man dagegen nur hoffen, dass einige Stammkräfte bis zum Spiel gegen Kleinaitingen wieder einsatzbereit sind.

Der FCK kann sich dagegen erneut bei Florian Schrettle bedanken. Wie schon beim 1:0 gegen Hurlach erzielte Schrettle auch gegen Untermeitingen das goldene Tor und sicherte so weiter die Tabellenführung. Untermeitingen muss bereits am Samstag ein Stück die B17 hinauf zum VfL Kaufering II. Im oberbayerischen Duell gegen Hurlach ging es gut zur Sache und knapp aus. Doch Kaufering verteidigte geschickt das 2:1 nach Hause. Gegen Untermeitingen ist die Landesliga-Reserve aber doch favorisiert.

Der SV Hurlach fährt zum TSV Ustersbach, der sich praktisch in letzter Minute durch einen Doppelpack von Dennis Biber drei Punkte gegen den SSV Margertshausen sicherte. Tendenziell riecht es in diesem Duell nach einem Unentschieden, doch für Hurlach war das in den letzten zehn Spielen keine Option – entweder wird gewonnen oder verloren. Margertshausen ist an diesem Spieltag spielfrei.





Kreisklasse Alläu 2: Eine böse Niederlage musste Mittelneufnach gegen Zaisertshofen einstecken und fiel damit auf den vorletzten Tabellenplatz zurück. Nach der schnellen Führung durch Robin Kugelmann gab Mittelneufnach das Heft aus der Hand und Zaisertshofen ging am Ende mit einem 3:1 dankend nach Hause. Nun geht die Reise zur Reserve des SVO Germaringen, die nur drei Punkte vor Mittelneufnach rangiert. Ein Sieg für die Böck-Elf wäre also fast schon lebenswichtig.

A-Klasse Augsburg Süd: 3-2-1 – jede Woche verabschiedet sich ein Aufstiegsaspirant mehr. Nach dem TSV Bobingen patzte nun auch die Reserve der SpVgg Langerringen beim Unentschieden in Mickhausen. Jonas Popp erzielte schnell eine 2:0-Führung, ehe Langerringen das Spiel bis zur 85. Minute drehte. Dann war wieder Popp zur Stelle und sorgte für den 3:3-Endstand. Nutznießer ist der FSV Großaitingen, der weiter unbeeindruckt von Sieg zu Sieg eilt. Mit einem starken 7:1-Sieg wurde dem SSV Bobingen deutlich seine Grenzen aufgezeigt. Niklas Böhm war hier mit drei Toren und zwei Vorlagen "Man of the match".

Der SV Reinhartshausen verlor trotz dreimaliger Führung und sehr gutem Spiel doch noch unglücklich mit 3:4 gegen den TSV Bobingen. Am Tabellenende holte Türk Bobingen drei Punkte am grünen Tisch, da der SSV Margertshausen II keine Mannschaft stellen konnte. Einen Wermutstropfen musste Lagerlechfeld beim Gastspiel in Gessertshausen hinnehmen, als Keeper Tobias Herz bereits nach zwanzig Minuten wegen Handspiel außerhalb des Strafraums mit Rot vom Platz gehen musste. Trotzdem gelang den Lechfeldern in Unterzahl eine Viertelstunde vor Schluss noch das gerechte 1:1. Am kommenden Spieltag ist Großaitingen nun bei der Reserve von Lagerlechfeld zu Gast und hofft neben einem eigenen Dreier vielleicht auch noch auf ein wenig Schützenhilfe aus Gessertshausen, die die SpVgg Langerringen empfängt.

Auch der TSV Bobingen muss ins Lechfeld zum TSV Klosterlechfeld und sollte hier seiner Favoritenrolle gerecht werden. Reinhartshausen bekommt es mit Türkgücü Königsbrunn zu tun, das das Brunnenstädter-Duell gegen den TSV mit 2:1 für sich entschied. Der SSV Bobingen darf sich gegen Margertshausen endlich wieder drei Punkte ausrechnen und Mickhausen fährt auch nicht ohne Chancen zum FSV Inningen II.

B-Klasse Augsburg Süd: Dreimal 1:1, dreimal 1:0 und ein 2:1: Sehr minimalistisch ging es am 11. Spieltag in der B-Klasse zu. Das Führungstrio Lagerlechfeld, Schwabegg und Schwabmünchen III gewann, zwar knapp, wie erwartet seine Spiele und konnte sich so vom restlichen Feld etwas absetzen. Straßberg holte kurz vor Schluss gegen Ustersbach noch ein verdientes 1:1 und rangiert nun auf Platz acht. Der 12. Spieltag wartet mit machbaren Aufgaben für die Favoriten: Schwabegg empfängt Großaitingen und Lagerlechfeld dürfte mit Walkertshofen auch keine Probleme haben. Straßberg hofft dagegen bereits am Samstag auf einen Punktgewinn bei der Dritten aus Schwabmünchen.