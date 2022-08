Warten in Runde zwei auch wieder Überraschungen?

Während in der Kreisklasse der ein oder andere Favorit am ersten Spieltag auf dem linken Fuß erwischt wurde, ließen in der A-Klasse und B-Klasse die Topteams noch nichts anbrennen.

„Na hoppla“, werden sich einige Leser verwundert die Augen gerieben haben, als sie die Tabelle der Kreisklasse Augsburg Süd studierten: Die Favoriten aus Inningen, Schwabegg und Kleinaitingen wurden im oberen Tabellendrittel vergeblich gesucht. Dafür standen ganz vorn Hurlach und Haunstetten. Dagegen war in der A-Klasse Süd keine große Überraschung zu verzeichnen. In der B-Klasse feierte Straßberg mit einem klaren 5:0 einen guten Einstand im 100-jährigen Jubiläumsjahr.

Kreisklasse Augsburg Süd: Merklich angetan war Wehringens Trainer Mark Huckle kurz nach dem 1:1 nicht nur vom rassigen Kick gegen Kaufering II, sondern auch vom Gegner: „Wenn die so weiterspielen, muss man in dieser Saison absolut mit ihnen rechnen.“ Und trotz der umstrittenen Szene in der 70. Minute, ob Notbremse oder nicht, gab es auch für den guten Schiedsrichter Leonard Frieling aus Wörishofen ein Lob: „Es wäre echt falsch, ihn nur an dieser einen Situation zu messen, auch wenn wir dadurch vielleicht schon einen entscheidenden Vorteil gehabt hätten. Ich fand aber, dass er seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat.“ Das ist doch mal gelebter Sportsgeist. Und seine Wehringer waren eben auch nicht schlechter. Am kommenden Wochenende ist der FSV spielfrei, da das Spiel gegen Langenneufnach auf den 15. September verschoben wurde. Kleinaitingen kam im ersten Spiel in Ustersbach auch nur zu einem 1:1 und hatte sich den Nachmittag bestimmt auch etwas erfolgreicher vorgestellt. Aber die Blau-Gelben von Werner Dischler gefielen durch Einsatz und Kampf und erzielten mit einer schönen Einzelleistung noch in der Nachspielzeit das verdiente 1:1. Nun fährt Ustersbach bereits am Samstag nach Kaufering und würde sich dort bestimmt auch über einen Punkt sehr glücklich schätzen. Der FCK von Johannes Ankermüller ist dagegen spielfrei.

Insgesamt 13 Tore gab es in Schwabegg und Fischach – allerdings mit unterschiedlichem Ausgang. Während Schwabegg gegen Hurlach 2:5 baden ging, gelang Fischach nach einem 0:3-Rückstand noch eine furiose Aufholjagd zum 3:3 gegen Margertshausen. In Schwabegg fehlten einige Leistungsträger, was sich besonders im Spiel nach vorne und in der Abwehr auswirkte. Trainer Peter Ziegler hofft somit am zweiten Spieltag in Untermeitingen auf seine zurückkehrenden Leistungsträger und ein deutlich besseres Ergebnis. Fischach fährt zum SV Hurlach und man darf gespannt sein, ob beide Offensiven wieder so prächtig wie an Spieltag eins aufgelegt sind. In Margertshausen ist der FSV Inningen zu Gast und Gästetrainer Alexander Knotek möchte nach der Auftaktpleite gegen Haunstetten natürlich einen ähnlichen Fehlstart wie in der vergangenen Saison vermeiden, als man erst am sechsten Spieltag den ersten Sieg einfahren konnte. Aber Margertshausen ist bekannt für seine Heimstärke und seine lautstarken Fans. Der starke Aufsteiger Haunstetten II empfängt schließlich noch den TSV Walkertshofen, der sich beim Derbysieg gegen Langenneufnach schwertat und in diesem Auswärtsspiel noch ein paar Kohlen drauflegen muss, um etwas Zählbares mitzunehmen. Langenneufnach musste nach dem Derby nicht nur ohne Punkte nach Hause fahren, sondern verzeichnete zudem nach dem Spiel voraussichtlich noch zwei Langzeitverletzte mehr. Da kommen wohl schwere Zeiten auf das Schlögel-Team zu.

Kreisklasse Allgäu 2: Mit einem Punkt fuhr der TSV Mittelneufnach beim 1:1 in Lamerdingen nach Hause, was man eigentlich schon fast erwarten konnte. In den letzten sechs Begegnungen gab es vier Unentschieden zwischen den beiden Teams. Am zweiten Spieltag empfängt die Staudenelf nun den Absteiger aus Blonhofen.

A-Klasse Süd: In der A-Klasse Süd fieselte Lagerlechfeld II zum Auftakt den FC Königsbrunn II ordentlich mit 7:1 ab. Mann des Tages war hier Steve Lachnit mit drei Treffern. Erfolgreich war auch Aufsteiger SSV Bobingen im Derby gegen Reinhartshausen sowie der TSV Bobingen II, der im Stadtduell gegen Türk Bobingen mit 2:0 die Oberhand behielt. In Großaitingen feierte man beim 2:1 gegen Inningen II den Doppeltorschützen Maurice Landherr. Der VfB Mickhausen musste dagegen eine knappe 1:2 Niederlage gegen Gessertshausen hinnehmen, hätte aber mit etwas Glück ein Unentschieden holen können. Am zweiten Spieltag kommt es in Bobingen gleich wieder zu einem Stadtderby. Diesmal trifft der TSV auf den SSV. Reinhartshausen empfängt die Tormaschine aus Lagerlechfeld und Mickhausen reist zum FSV Großaitingen. Mitfavorit Langerringen startete etwas später in die Runde.

B-Kasse Süd: Traumstart für den Absteiger TSV Straßberg: Mit einem souveränen 5:0 in Fischach feierte die Elf von Thomas Valentin einen guten Einstand. Nur der TSV Schwabmünchen III setzte sich in der Tabelle mit einem 8:1 gegen die Reserve des SV Untermeitingen noch vor die Straßberger. Am kommenden Spieltag kommt die „Dritte“ der SpVgg Lagerlechfeld nach Straßberg und der TSV möchte hier natürlich auf seiner frisch erklommenen Erfolgswelle weiterreiten.