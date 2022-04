Die Luft wird immer dünner für den TSV Schwabmünchen

Beim TSV Schwabmünchen wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Und nun kommt auch noch ein Gegner, gegen den man bisher immer leer ausging.

Die erneute Niederlage des TSV Schwabmünchen im Derby gegen Schwaben Augsburg hat die Situation nochmals verschlechtert. Am Sonntag steht bereits das nächste Heimspiel an. Zu Gast ist der FC Deisenhofen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Der FC Deisenhofen ist jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner des TSV Schwabmünchen. Im Gegenteil: In den bisherigen drei Aufeinandertreffen konnten die Schwabmünchner nicht einmal mit Punkten vom Platz gehen, jedes Mal entschied der FC Deisenhofen das Spiel für sich und sackte die drei Punkte ein. Die Deisenhofener haben sich in den letzten Jahren generell stets stark in der Bayernliga gezeigt und spielten immer oben mit. Diese Saison sind sie zwar nicht ganz an der Spitze dabei, aber sie haben mit ihrem zehnten Platz und den 38 Punkten einen stabilen Rang im Mittelfeld der Bayernliga Süd. Jedoch konnten sie nach der Winterpause noch keinen Sieg auf ihrem Konto verbuchen.

Es wartet also ein schwerer Gegner auf Schwabmünchen. TSV-Coach Florian Fischer: "Deisenhofen hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht. Vor allem auch durch ihre Jugendarbeit. Sie haben wie wir eine sehr junge Mannschaft mit guten individuellen Spielern wie Michael Bachhuber. Ich habe sie gegen Ingolstadt gesehen und dort haben sie einen guten Eindruck gemacht. Deswegen wird es wie immer ein schweres Spiel."

Aus den letzten sechs Spielen konnte Schwabmünchen gerade einmal einen Punkt holen. Das spiegelt sich natürlich auch in der Tabelle wider, denn mittlerweile sind es sieben Punkte auf den Tabellenvorletzten und die Relegationsränge sind sogar zehn Zähler entfernt. Die brenzlige Situation ist allen bewusst, doch Coach Fischer hofft, dass seine Mannschaft trotzdem nicht den Kopf hängen lässt: "Ich hoffe natürlich nicht, dass die Jungs sich durch die letzten Spiele, die nicht zu unseren Gunsten verlaufen sind, demotivieren lassen."

Durch die Spielabsagen, die durch die vielen Corona-Fälle beim TSV Schwabmünchen vor ein paar Wochen getätigt werden mussten, haben die Schwabmünchner derzeit ein hohes Pensum an Spielen. Bereits zwei englische Wochen liegen hinter ihnen. Ihr kommender Gegner hatte jedoch das letzte Wochenende spielfrei. Ob das ein Vorteil ist, lässt Florian Fischer offen: "Es kann sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil sein, wenn eine Mannschaft spielfrei hatte. Manche Teams kommen aus dem Rhythmus, anderen tut ein spielfreies Wochenende mal gut. Deswegen lässt es sich jetzt nicht pauschal sagen, dass es ein Vorteil für Deisenhofen ist", so der Trainer des TSV Schwabmünchen.

TSV Schwabmünchen muss punkten

Fakt ist jedoch, dass der TSV Schwabmünchen punkten muss, um den Rückstand auf die anderen Mannschaften im Abstiegskampf nicht noch größer werden zu lassen. Doch dafür müssen die Schwabmünchner eine bessere Leistung zeigen als in den vergangenen Partien. "Gegen Schwaben Augsburg mussten wir unser geplantes Spiel bereits nach kürzester Zeit über Bord werfen. In den letzten Spielen war deutlich zu beobachten, dass wir immer kurz, nachdem wir in Rückstand geraten sind, ein weiteres Gegentor bekamen. Dort waren wir dann immer ein wenig unkonzentriert und haben uns verunsichern lassen, was natürlich in unserer jetzigen Phase auch normal ist. Doch wir dürfen uns nicht aus der Bahn bringen lassen", so Florian Fischer. Durch die Rote Karte im Spiel gegen Schwaben müssen die Schwabmünchner mit Maik Uhde auf einen ihrer erfahrensten Spieler verzichten.

Trainer Florian Fischer will von seiner Mannschaft beim kommenden Heimspiel Kampfgeist sehen: "Wir müssen einfach doppelt und dreifach mehr machen wie unser Gegner. Da hilft nur hart arbeiten und alles geben." Ob das für den so stark abstiegsgefährdeten TSV Schwabmünchen reicht, um die bitter benötigten Punkte zu holen, wird sich am Wochenende zeigen. Doch leicht wird das nicht, schließlich wird der FC Deisenhofen auch seinen ersten Dreier nach der Winterpause erzielen wollen. Für den TSV Schwabmünchen wäre ein Punktgewinn nicht nur für die tabellarische Situation gut, sondern vor allem auch für die Moral und das Selbstvertrauen.