Ein gebrauchter Abend für den TSV Schwabmünchen

Mit 0:2 musste sich der TSV Schwabmünchen am Dienstag bei Schwaben Augsburg geschlagen geben. Vor allem für einen Spieler war es ein gebrauchter Abend.

Zwei alte Bekannte standen nach längerer Pause wieder in der Schwabmünchner Startelf: Thomas Rudolph, der nach seiner schweren Knieverletzung zuvor nur zu Kurzeinsätzen gekommen war, führte die Schwabmünchner als Kapitän aufs Feld und Maik Uhde spielte nach überstandener Krankheit ebenfalls von Anfang an.

Und er erwischte einen schlechten Start: Nach einem Foul des Schwabmünchner Mittelfeldspielers entschied Schiedsrichter Kevin Rösch in der dritten Minute auf Elfmeter. „Das war klar außerhalb des Strafraums“, schimpfte Schwabmünchens Fußball-Abteilungsleiter Germar Thiele. Die Chance ließ sich Benedikt Krug nicht entgehen und brachte sein Team früh in Führung.

Und es kam noch schlimmer für das abgeschlagene Schlusslicht aus Schwabmünchen: In der 16. Minute erhöhte Marco Luburic nach einem satten 20-Meter-Schuss ins Kreuzeck aus halblinker Position auf 2:0. Die Schwabmünchner wirkten verunsichert und hatten Glück, dass die Gastgeber im Anschluss gute Möglichkeiten liegen ließen. So traf Julian Kania in der 30. Minute nur den Pfosten des Schwabmünchner Tores. Doch auch die Gäste hatten ihre Chancen: Der fleißige Qazim Prushi, der aber oft alleine auf weiter Flur stand, hätte gleich zweimal den Anschlusstreffer erzielen können. Nachdem Schwaben-Keeper Patrick Rösch in der 25. Minute der Ball versprang, kam der Schwabmünchner Stürmer aus sieben Metern zum Schuss, scheiterte aber am Schwaben-Keeper, der seinen Fehler wieder gut machte. Und sieben Minuten vor der Pause setzte Prushi einen Kopfball nach schöner Flanke von Maximilian Aschner an die Latte.

Rote Karte für Schwabmünchens Maik Uhde

Man merkte den Schwabmünchnern an, dass sie sich für die zweite Hälfte etwas vorgenommen hatten. Sie kamen deutlich besser aus der Kabine, doch außer einem Kopfball von Nikola Aracic, der fünf Minuten nach Wiederanpfiff übers Tor ging, sprang nichts heraus. In der 59. Minute gab es die nächste umstrittene Szene, und wieder stand Maik Uhde im Mittelpunkt: Er sah nach einem Foul an Julian Kania glatt Rot - eine sehr harte Entscheidung. Der Schwabmünchner Mittelfeldspieler verstand die Welt nicht mehr und verließ schimpfend den Platz - ein gebrauchter Abend für ihn. Damit schwanden die letzten Hoffnungen, und auch der Versuch von Trainer Florian Fischer, Abwehrrecke Nikola Aracic nach vorne zu beordern, half nichts mehr. Schwaben Augsburg tat nicht mehr als nötig und die dezimierten Schwabmünchner, die sich trotz allem nicht hängen ließen, brachten auch nichts Zählbares mehr zustande.

TSV Schwabmünchen Reinert, Karvar , Aracic, Vrenezi (82. Kavuk), Mbaraka, Berger, Schäffler, Prushi (68. Sarici), Aschner (64. El Fayyad), M. Uhde, Rudolph