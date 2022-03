Fußball Bayernliga

vor 18 Min.

Schwabmünchner Murmeltiere gehen wieder leer aus

Qazim Prushi (links) erzielt hier per Kopf den Schwabmünchner Führungstreffer, doch am Ende stand der TSV wieder mit leeren Händen da. Rechts Orkun Sarici.

Plus Gut gespielt, aber am Ende steht der TSV Schwabmünchen bei der 1.:2-Niederlage in Landsberg wieder mit leeren Händen da. Ein Spieler macht den Unterschied.

Von Norbert Staub

Es ist fast ein wenig wie in dem Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“, bei dem ein TV-Reporter in einer Zeitfalle gefangen ist und immer wieder den gleichen Tag erlebt: Spiel für Spiel präsentiert sich der TSV Schwabmünchen trotz aller Personalprobleme nicht wie ein Absteiger, um am Ende doch wieder leer auszugehen. So auch bei der 1:2-Niederlage in Landsberg, wo man über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft war und am Ende nicht belohnt wurde. Den Unterschied machte Landsbergs Stürmer Veron Dobruna, der innerhalb von sieben Minuten die Partie drehte und mit zwei sehenswerten Treffern die Schwabmünchner Hoffnungen zunichtemachte.

