Schwabmünchner Spiel fällt erneut aus

Das für Mittwoch, 23. März, angesetzte Nachholspiel des TSV Schwabmünchen gegen 1860 München II fällt erneut aus.

Die Partie soll am Mittwoch, 20. April, nachgeholt werden (18 Uhr). Es ist bereits das dritte Spiel hintereinander, das bei den Schwabmünchner Bayernliga-Fußballern nicht stattfinden kann. Nach den Absagen am Samstag gegen Schwaben Augsburg und in der Woche zuvor gegen Jahn Regensburg II findet nun auch die Nachholpartie gegen die "kleinen Löwen" am Mittwoch nicht statt. Der Grund sind wie schon zuvor die zahlreichen Corona-Fälle im Schwabmünchner Team. (AZ)