Fußball Bayernliga

vor 39 Min.

TSV Schwabmünchen drohen zahlreiche Ausfälle

Der TSV Schwabmünchen (am Ball Maik Uhde) empfängt am Sonntag Jahn Regensburg II.

Plus Der TSV Schwabmünchen will an die gute Leistung der Vorwoche anknüpfen, wenn am Sonntag Jahn Regensburg II zu Gast ist. Aber es drohen Ausfälle.

Von Vanessa Bäumel

Nach der positiven Vorstellung am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenzweiten Kirchanschöring, geht die Punktejagd für den TSV Schwabmünchen am Sonntag im eigenen Stadion weiter. Zu Gast ist der SSV Jahn Regensburg II. Die Partie wird von dem Unparteiischen Patrick Höpfler geleitet und startet um 14 Uhr. Dabei hat der TSV Schwabmünchen jedoch möglicherweise einige krankheitsbedingte Ausfälle zu verbuchen.

