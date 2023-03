TSV Schwabmünchen: Kahric fordert mehr Leidenschaft

Die Schwabmünchner TSV-Fußballer müssen am Samstag in Weißenburg ran. Trainer Esad Kahric hat klare Vorstellungen, was besser werden muss.

Nach der Derbyniederlage am Wochenende gegen Gersthofen geht es für den TSV Schwabmünchen vor allem darum, weiter Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Die nächste Gelegenheit bekommen die Schwarz-Weißen am Samstag. Dort treten sie in Weißenburg an. Um 14 Uhr beginnt die Partie, die vom Unparteiischen Johannes Heider geleitet wird.

Im Hinspiel gab es beim 1:1 keinen Sieger. Das soll sich am Samstag ändern – wenn es nach den Schwabmünchner Anhängern geht – mit drei Punkten für den Gast. Leicht wird das aber nicht, denn der TSV Weißenburg hat in der Rückrunde bisher einige Zähler sammeln können und ist gut in Form. Letztes Wochenende konnten sie ähnlich wie der TSV Schwabmünchen nicht gewinnen. Jedoch holten sie gegen Jetzendorf einen Punkt. Die Schwabmünchner hingegen gingen ohne Punkte vom Platz.

Thomas Rudolph und die Uhde-Brüder stehen den Schwabmünchnern wieder zur Verfügung. Tim und Maik Uhde hatten beim vergangenen Spiel wegen Urlaubs gefehlt, Tomas Rudolph wegen Krankheit.

Kahric: Weißenburg ein Team ohne große Schwächen

Der Blick auf die Tabelle legt in Weißenburg ein Duell auf Augenhöhe nahe. Schließlich stehen die Weißenburger lediglich einen Platz über den Schwabmünchnern. Insgesamt haben sie 30 Zähler auf dem Konto und somit zwei mehr, als der TSV Schwabmünchen. Der Schwabmünchner Cheftrainer Esad Kahric schätzt den kommenden Gegner so ein: "Weißenburg ist eine sehr konstante Mannschaft. In der Rückrunde konnten sie bereits einiges gewinnen und haben dadurch gezeigt, dass sie eine sehr gute Mannschaft sind. Ich denke, dass sie vor allem in der Offensive sehr stark sind. Außerdem haben sie keine großen Schwächen vorzuweisen. Bereits das Hinspiel war ein knappes Spiel und ich denke, auch am Wochenende wird es schwer werden", so Kahric.

Das letzte Spiel gegen Gersthofen war für den TSV Schwabmünchen nicht erfolgreich. Mit 0:3 mussten sich die Schwarz-Weißen geschlagen geben. Dabei bot die Mannschaft von Esad Kahric keine gute Darbietung. "An diesem Tag haben viele Dinge nicht gepasst. Die Startelf hatte die beste Besetzung, die an diesem Tag möglich war, und trotzdem haben wir es nicht geschafft zu gewinnen", blickt Kahric auf das vergangene Wochenende zurück. "Ich möchte auf diesem Spiel nicht lange rumreiten. Wir haben es kurz analysiert, jetzt gilt es diese Partie möglichst schnell zu vergessen und weiterzumachen", so Kahric weiter.

Mit der Niederlage am Wochenende sind dem TSV Schwabmünchen wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg durch die Lappen gegangen. Der Vorsprung auf die bedrohlichen Relegationsplätze beträgt nun nur noch vier Punkte. "Ich denke, wir werden bis zum letzten Spieltag darum kämpfen müssen, nicht auf die Relegationsplätze zu kommen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und im Prinzip ist jedes Spiel für uns ein Sechs-Punkte-Spiel", so Kahric.

Damit die Kahric-Truppe am Wochenende mit Zählern aus Weißenburg nach Hause kommt, muss ein wenig was verbessert werden: "Wir müssen wieder mit einer anderen Körpersprache und Leidenschaft auf dem Platz stehen. Denn eine bessere körperliche Präsenz geht mit der Qualität einher", so Kahric.

Am Ende des Tages wären es für den TSV Schwabmünchen sehr wichtige Punkte. Kahric behält seine möglichen Hoffnungen über den Ausgang der Partie jedoch gewohnt für sich: "Bei einem Fußballspiel kannst du immer gewinnen, verlieren oder unentschieden spielen, was anderes kann nicht passieren. Schauen wir mal, was wir am Samstag erreichen werden."