TSV Schwabmünchen: Keeper Stefan Brunner fällt den Rest der Saison aus

Plus Hiobsbotschaft für die Schwabmünchner Fußballer: Keeper Stefan Brunner fällt den Rest der Saison aus. Welche neuen Spieler der Bayernligist verpflichtet hat.

Offiziell ist Florian Fischer zum Auftakt der Rückrunde Trainer beim Bayernligisten TSV Schwabmünchen. Doch der 36-Jährige ist schon seitdem bekannt ist, dass er bei den Schwarz-Weißen das Zepter übernimmt, aktiv. "Mit Beginn der ersten Gespräche hat er sich unsere Spiele oder die unserer Gegner angesehen. Für Guido Kandziora hat er außerdem das Scouting übernommen", weiß Schwabmünchens sportlicher Leiter, Werner Muth. Auch Abteilungsleiter Germar Thiele ist überzeugt, dass mit Fischer der richtige Mann da ist.