TSV Schwabmünchen kommt unter die Räder

Plus Böse unter die Räder kamen die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer bei der Reserve des FC Ingolstadt. 1:6 hieß es am Ende nach einem einseitigen Spiel.

Bis zur 19. Minute konnte das Team von Schwabmünchens Coach Florian Fischer sich schadlos halten – dann stellten die Ingolstädter mit einem Doppelschlag innerhalb von einer Minute die Weichen auf Sieg. Fabio Meikis (19. Minute) und Michael Senger (20.) trafen für die Gastgeber. Bis zur Pause erhöhten die Gastgeber auf 4:0 durch zwei Treffer von Renato Domislic (34. und 44.) – spätestens jetzt war klar, dass es für Schwabmünchen an diesem Tag nichts zu holen gab. Turgay Karvar erzielte in der 63. Minute den einzigen Treffer der Schwabmünchner, doch Georgios Pintidis (71.) und Egson Gashi (90. Minute) machten die Schlappe perfekt.