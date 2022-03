Nachholspiel des TSV Schwabmünchen gegen 1860 mit vielen Fragezeichen

Plus Das nächste Heimspiel steht für die Schwabmünchner Fußballer an - wenn nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Der Gegner: 1860 München II.

Nach zwei Wochen Zwangspause geht es für den coronagebeutelten TSV Schwabmünchen am Mittwoch (18.30 Uhr) auf eigenem Platz in das Nachholspiel gegen den TSV 1860 München II. Noch immer haben die Schwarz-Weißen mit coronabedingten Ausfällen zu kämpfen, doch Trainer Florian Fischer geht davon aus, dass das Spiel stattfinden kann.