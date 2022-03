TSV Schwabmünchen nur Außenseiter im Derby

Der TSV Schwabmünchen muss im Derby bei Schwaben Augsburg ran - wenn man eine Mannschaft zusammenbekommt.

Nach der coronabedingten Absage der Partie gegen Regensburg geht es für den TSV Schwabmünchen am Wochenende weiter. Doch der TSV Schwabmünchen hat in Sachen Personal immer noch große Probleme. Somit ist es noch nicht sicher, ob das Team von Coach Florian Fischer am Samstag eine Mannschaft auf den Platz bringt. Am Samstag soll das Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg stattfinden. Um 14 Uhr ist der Anpfiff in Augsburg geplant.

Die Sorgen beim TSV Schwabmünchen sind derzeit groß. Nicht nur die aktuelle Tabellenposition gibt Anlass zur Sorge, auch die Personallage ist nicht gerade rosig. Denn Corona führt dazu, dass die Schwarz-Weißen sehr viele Ausfälle zusätzlich zu den Langzeitverletzten zu beklagen haben.

Das führte dazu, dass die Partie am vergangenen Wochenende gegen Regensburg verschoben werden musste: "Wir hätten letzte Woche lieber gespielt, aber das war nicht möglich, da uns einfach die Leute gefehlt haben und wir keine Mannschaft auf den Platz bekommen hätten. Die Situation ist noch nicht wirklich besser geworden, da uns die erkrankten Spieler bisher noch immer nicht zur Verfügung stehen", erklärt Florian Fischer. Wie sich das auf die Partie am Samstag gegen Schwaben Augsburg auswirken wird, ist noch unklar: "Die Regularien des Verbands sind schwierig, weshalb ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen kann, ob die Partie am Samstag stattfindet. Doch im Moment gehe ich davon aus, dass sie stattfindet", so Fischer weiter.

Schwaben Augsburg in Topform

Das Derby, das am Samstag ansteht, ist definitiv keine leichte Aufgabe. Denn Schwaben Augsburg ist derzeit in einer Topform. Mit 39 Punkten stehen sie auf dem sechsten Platz der Tabelle. 27 Punkte konnten sie davon im eigenen Stadion holen und das zeigt die Heimstärke der "Schwaben-Ritter". Auch die letzte Partie konnten sie für sich entscheiden und mit dem 3:1 gegen den FC Deisenhofen einen weiteren Sieg verbuchen.

Auch Florian Fischer weiß um die Stärke des Gegners: "Schwaben ist für mich aktuell die Mannschaft der Stunde. Ich habe sie jetzt schon mehrmals gesehen, und sie manchen einen sehr starken Eindruck. Das Team ist gut organisiert und spielerisch sowie im Umschalten sehr stark. Es wird für uns eine schwere Aufgabe, denn Schwaben hat zusätzlich zu seiner spielerischen Stärke auch im Moment einen sehr positiven Lauf."

TSV Schwabmünchen vor schwerer Aufgabe

Beim TSV Schwabmünchen hingegen ist die Situation unverändert. Er bildet im Moment das Schlusslicht der Bayernliga Süd, hat aber auch ein Spiel weniger als der Vorletzte, TSV Dachau. Somit gehen die Schwarz-Weißen tabellarisch gesehen als klarer Außenseiter in das Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg.

Doch wie heißt es immer: Ein Derby hat seine eigenen Regeln. Betrachtet man die bisherigen Aufeinandertreffen im Augsburger Stadion, hatte der TSV Schwabmünchen dort meistens die Oberhand behalten und konnte als Sieger von Platz gehen. Im Hinspiel konnte beim 1:1 kein Sieger ermittelt werden. Für die Schwabmünchner wären es sehr wichtige Punkte, doch leicht wird das laut Florian Fischer nicht werden: "Nachdem es ja ein Derby ist, kennen sich die Mannschaften natürlich sehr gut und wissen um die Stärken und Schwächen des anderen. Nachdem der Platz natürlich durch die Jahreszeit bedingt sehr tief sein wird, wird auch die körperliche Komponente eine große Rolle spielen und wahrscheinlich das Spiel entscheiden. Schwaben ist in sehr guter körperlicher Verfassung, und es wird definitiv ein Kampfspiel werden, doch wir wollen auf jeden Fall dagegenhalten."

Es wird sich zeigen, ob der TSV Schwabmünchen es schafft, am Samstag genügend Spieler zusammenzubekommen, um im Derby gegen den TSV Schwaben Augsburg anzutreten, und ob es ihnen dann gelingt, wichtige Punkte im Abstiegskampf nach Hause zu bringen.