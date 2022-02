Beim TSV Bobingen will man den Ball flach halten

Plus Bescheiden bleibt der Trainer des Tabellenzweiten TSV Bobingen: Was Michael Deschler über seine Ziele und seine Zukunft bei dem Bezirksligisten sagt.

"Alle sind motiviert und gut drauf." Das antwortet Michael Deschler, Cheftrainer des Bezirksligisten TSV Bobingen, auf die Frage nach der Moral der Mannschaft. Wobei die erste gute Nachricht damit schon erzählt ist. Denn Michael Deschler hatte die Mannschaft während der laufenden Saison von Marco Di Santo übernommen. Es war allerdings noch nicht klar, ob Deschler das Team über die Winterpause hinaus betreuen wird.