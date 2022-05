Fußball Bezirksliga

09:38 Uhr

Bobingen beendet den Türkgücü-Fluch

Die Bobinger Fußballer siegten erstmals im Derby gegen Türkgücü Königsbrunn. Unser Bild zeigt: (von links) Florian Gebert, Julian Peitzsch (am Ball), Oguzhan Karaduman, Burak Tok.

Plus Der TSV Bobingen schlägt Türkgücü Königsbrunn mit 6:2 klar und beendet damit die schlechte Serie in direkten Duellen. Bereits am Samstag geht es für beide Teams weiter.

Von Paul Simler und Hieronymus Schneider

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, schallte es kurz nach Abpfiff durch den Siegmund Sportpark. Rund 200 Zuschauer feierten den 6:2-Sieg der Bobinger gegen den Rivalen aus Königsbrunn. „Das ist natürlich Balsam für die Seele, nachdem wir gegen Türkgücü noch keinen Sieg einfahren konnten“, strahlte Florian Gebert nach dem Spiel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .