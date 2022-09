Bobingen fährt mit breiter Brust in die Berge

Dieses Wochenende steht ein längerer Ausflug für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Bobingen an. Der Tabellenzweite muss zum Auswärtsspiel nach Oberstdorf.

Es gibt einiges, was für einen Bobinger Sieg beim FC Oberstdorf spricht. Da ist die anhaltende Siegesserie, die man im Allgäu natürlich fortsetzen will. Sechsmal in Folge konnten die Bobinger den Platz als Sieger verlassen. Den Grundstein dafür legte die in dieser Saison stark verbesserte Defensive. Ganze sieben Gegentreffer haben die Abwehrspieler um Kapitän Hüseyin Tomakin bisher erst zugelassen. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Nur die drittplatzierte SpVgg Kaufbeuren hat noch weniger Gegentore bekommen. Auch die Offensivabteilung mischt an der Spitze mit. Zwanzig Tore in acht Spielen – das spricht für sich. Hier ist nur Tabellenführer Egg an der Günz besser.

Aus den letzten Begegnungen der beiden Mannschaften lässt sich wenig ablesen. Während Oberstdorf in der letzten Saison mit einem 4:1 an der Hoechster Straße die Punkte mit ins Allgäu nehmen konnte, drehten die Bobinger beim Rückspiel den Spieß um und gewannen 4:2. Mehr Aussagekraft haben wohl die Oberstdorfer Ergebnisse der letzten Spiele. So verloren die Allgäuer beim starken Türkgügü Königsbrunn nur knapp mit 0:1. Gegen Absteiger Cosmos Aystetten konnten sie zu Hause einen 4:2-Erfolg einfahren.

Sieg in Oberstdorf sollte möglich sein

Das dürfte für das Bobinger Trainerteam Christopher Detke und Sebastian Jeschek genügen, um vorsichtig zu sein. Der FC Oberstdorf scheint im Moment schwer ausrechenbar. Ob der aktuell zehnte Tabellenplatz das wahre Leistungsvermögen der Allgäuer widerspiegelt, darf wohl bezweifelt werden. Allerdings können die "Bobinger Bübles" mit breiter Brust in die Berge fahren. Wenn die Mannschaft ihre Stärken in Abwehr und Sturm wieder zeigen kann, so sollte ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen liegen.

Vor allem das konsequente und hohe Pressing der Bobinger bereitete in den letzten Spielen den Gegnern große Probleme. Eine Gemeinsamkeit aller bisherigen Spiele der Singoldstädter ist, dass die Kontrahenten kaum Torchancen hatten. Besonders auffällig war das im letzten Spiel gegen den offensiv nicht gerade schwach besetzten FC Thalhofen, der als Tabellensechster mit dem damaligen Toptorjäger Niklas Zeiler nach Bobingen gereist war. Die ernüchternde Bilanz nach dem Spiel für Thalhofen: so gut wie keine Torchancen, und nach dem Spiel übernahm Bobingens Torjäger Florian Gebert die Führung in der Torjägerliste mit insgesamt neun Treffern. Dass er sein Konto weiter ausbauen will, das steht wohl außer Frage. Gegen die nicht immer ganz sattelfeste Oberstdorfer Abwehr dürfte er sich einiges vorgenommen haben. Gelingt den Bobingern ein Sieg, bleibt der Kampf um die Bezirksligaspitze weiterhin spannend. Denn Tabellenführer Egg steht in Haunstetten vor einer lösbaren Aufgabe. Auf Verfolger Kaufbeuren wartet dagegen mit Cosmos Aystetten ein schwerer Brocken.