Fußball Bezirksliga

vor 39 Min.

Bobingen gewinnt heißes Derby gegen die Viktoria

Plus Auch das zweite Derby dieser Woche entscheidet der TSV Bobingen in einem hart umkämpften Spiel mit 3:2. Matchwinner war Simon Schlotterer, der frisch aus den Flitterwochen zurückkam.

Der Tabellendritte aus Bobingen fand in den ersten Minuten gut ins Spiel und setzte den Absteiger von Anfang an stark unter Druck. In der zehnten Minute gewann Florian Gebert einen Ball auf Höhe der Eckfahne und wuchtete ihn in den Strafraum. Dort stand Cemal Mutlu mutterseelenallein, nahm den Ball an und schlenzte ihn in die rechte Ecke.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen