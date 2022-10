Bobingen ist zurück in der Spur

Nach drei sieglosen Spielen gelingt dem TSV Bobingen in einem kampfbetonten Spiel ein 1:0-Erfolg in Kaufbeuren.

Es war ein Sieg der Taktik und des Willens. In einem hochklassigen Bezirksligaspiel, allerdings mit wenig Strafraumszenen, behalten die Bobinger letztlich mit 1:0 in Kaufbeuren die Oberhand und entführten drei Punkte aus dem Parkstadion.

Gleich von Beginn an entwickelte sich ein sehr intensives und mit vielen Zweikämpfen gespicktes Bezirksligaspiel. Beide Mannschaften verfolgten dabei eine ähnliche Taktik. Den Gegner nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, früh anzulaufen und aus einer sicheren Deckung heraus nach vorne zu spielen. Dabei zeichnete beide Mannschaften eine hohe Laufbereitschaft aus.

In den ersten dreißig Minuten neutralisierten sich die Teams weitgehend im Mittelfeld. Kaufbeuren hatte zwar mehr Ballbesitz, doch Torraumszenen konnten sie daraus nicht generieren. Ab Minute 30 kamen dann die Schützlinge von Sebastian Jeschek und Christopher Detke, der einmal mehr selbst auf dem Platz stand, besser ins Spiel. Der intensive Beginn hatte der Heimmannschaft viele Kraftreserven abverlangt. Das rächte sich jetzt. Bobingen konnte das Spiel mehr und mehr in die gegnerische Hälfte verlagern. Trotzdem ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Bobingen bekommt das Spiel immer besser in den Griff

In der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild: Während die Gastgeber nicht mehr zulegen konnten, bedrängten die Bobinger das Tor der Allgäuer immer mehr. Vor allem bei Eckbällen wurde es stets gefährlich. Und Kaufbeuren bekam zunehmend Probleme mit den schnellen Bobinger Angreifern. Florian Gebert, Christian Frickinger und Nicolas Prestel sorgten permanent für Unruhe in der Kaufbeurer Deckung. Die wusste sich dann, vor allem gegen den wieselflinken Florian Gebert, oftmals nur noch durch Fouls zu wehren. Das erklärt auch die Verteilung der Gelben Karten. Während es für Bobingen nur eine gab, sahen die Hausherren gleich fünfmal Gelb und holten sich noch eine Zeitstrafe ab.

Das sehr gute Schiedsrichterteam um Tobias Feucht hatte die Partie im Griff. Nur einmal leisteten sie sich eine Fehlentscheidung, als Florian Gebert zwei Gegner stehen ließ und sich alleine auf den Weg Richtung Tor machte, wurde er von Atakan Güner von den Beinen geholt. Eine klare Notbremse. Doch Schiedsrichter Feucht ließ Gnade vor Recht ergehen und zeigte nur Gelb. Die Belohnung für das taktisch und kämpferisch hochklassige Spiel der Bobinger kam nach einer Ecke. Spielführer Hüseyin Tomakin, eigentlich für das Organisieren der Abwehr zuständig und nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt, besorgte den einzigen Treffer des Spiels höchstpersönlich per Kopf.

Nach den drei schwachen Spielen der letzten Wochen hat die Mannschaft Moral bewiesen und gezeigt, was sie kann und von einem körperbetonten Auswärtsspiel hochverdiente drei Punkte mitgebracht. In dieser Verfassung sollten die Bobinger unbedingt zu den Aufstiegsaspiranten gezählt werden.

TSV Bobingen Laurin Sommer, Hüseyin Tomakin, Christopher Detke, Nicolas Prestel (90. Adrian Zabeli), Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger, Florian Gebert, Manuel Britsch, Matteo Ligorati (59. Nicolas Baumgartner), Maximilian Krist (81. Julian Peitzsch)