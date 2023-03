Bobingen kassiert eine bittere Niederlage

Beim 1:2 gegen den FC Heimertingen finden die Gastgeber nicht zu ihrem Spiel. Das entscheidende Tor fällt in der letzten Minute.

Einen gebrauchten Tag hatten die Bobinger Bezirksligakicker erwischt. Bei der 1:2-Niederlage am Samstag gegen Heimertingen lief nicht viel zusammen. Nur in den ersten Minuten zeigten die Spieler von Christopher Detke und Sebastian Jeschek ihr wirkliches Potenzial. Dann jedoch änderte sich das Bild.

Wie bereits in der Hinrunde, als es immer wieder zu unerklärlichen Leistungsschwankungen kam, zeigte die Bobinger Elf bei diesem Heimspiel ihr zweites Gesicht. Zunächst lief eigentlich alles nach Plan. Der TSV begann das Spiel wie gewohnt mit hohem Pressing und machte ordentlich Druck auf die Heimertinger Hintermannschaft. Fast zwangsläufig führte das zu Ballgewinnen in der gegnerischen Hälfte und provozierte den Gegner zu Fehlern im Spielaufbau. In der 13. Spielminute konnte der Heimertinger Torwart einen Weitschuss nicht festhalten und Maximilian Krist, der in bester Torjägermanier durchgelaufen war, hatte keine Mühe, den Ball zur 1:0-Führung in die Maschen zu drücken.

Sicherheit gab das dem Bobinger Spiel jedoch nicht. Bobingen stand jetzt tiefer und ließ sich von den Gästen in viele Mittelfeldzweikämpfe verstricken. So blieben weitere Torgelegenheiten aus. Und auch Heimertingen schoss in der ganzen ersten Halbzeit nur einmal auf das Bobinger Tor. Die Pausenführung für Bobingen war zwar verdient, aber keinesfalls glanzvoll.

TSV Bobingen agiert ungewohnt passiv

Zur zweiten Hälfte erhofften sich die nur rund 130 Zuschauer eine Leistungssteigerung der Gastgeber, was sich jedoch nicht erfüllen sollte. Die Detke-Schützlinge agierten ungewohnt passiv. Die ansonsten brandgefährliche Offensivabteilung der Singoldstädter war völlig untergetaucht. Heimertingen witterte seine Chance und schnürte den Favoriten mehr und mehr in der eigenen Hälfte ein. Bobinger Entlastungsangriffe fanden nicht mehr statt. Das Spiel nach vorn war ideenlos und wenig effektiv. Strafraumszenen gab es in der zweiten Halbzeit dieses intensiven Spiels kaum. Dafür jede Menge Fouls im Mittelfeld. Taktische und auch grenzwertige.

In dieser Phase des Spiels hätte der - ansonsten gute Schiedsrichter Sebastian Fleschhut - auf beiden Seiten etwas rigoroser durchgreifen müssen. Ein Spielfluss kam durch die vielen Unterbrechungen kaum zustande. In der 74. Spielminute gab es dann eine fragwürdige Zeitstrafe gegen Bobingens Kapitän Hüseyin Tomakin. Prompt fiel, in Bobinger Unterzahl, der Ausgleichstreffer durch Sofian Bensaddoun in Minute 83. Obwohl der Freistoß von der rechten Bobinger Abwehrseite mit etwas Windunterstützung letztlich etwas glücklich den Weg ins Tor fand, war damit ein gerechter Spielstand erreicht.

Der Schock weckte jedoch den Bobinger Ehrgeiz. Mit einem Doppelwechsel wollte das Team der Offensive noch einmal einen Impuls geben. Es kamen Christian Frickinger und Manuel Hampp für Berkay Akgün und Nicolai Petereit. Und plötzlich war der Angriff der Gastgeber wieder sichtbar. Es reichte allerdings nur noch zu einer einzigen Torchance. Nach einer Bobinger Ecke war der Heimertinger Torhüter nach einem Kopfball bereits geschlagen. Einer seiner Verteidiger konnte aber auf der Linie klären. Das war in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Nun glaubten alle an ein Remis. Doch während Bobingen versuchte, doch noch einen Glückstreffer zu landen, passierte es auf der anderen Seite. Die Bobinger Restverteidigung ließ sich überspielen und Alexander Link traf in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 1:2 aus Bobinger Sicht. Pechvogel Hüseyin Tomakin sah in dieser Situation als letzter Mann sehr unglücklich aus. Wieder einmal konnten die Bobinger ein Unentschieden nicht über die Zeit bringen. Einen Sieger hätte dieses Spiel eigentlich nicht verdient gehabt. So aber nahm Heimertingen drei Punkte mit und Bobingen hat einen herben Rückschlag im Kampf um den Bezirksligatitel erlitten.