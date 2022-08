Bobingen lässt nichts anbrennen

Beim 4:1 gegen Aufsteiger Niedersonthofen machten die Bobinger sofort klar, wer Chef im Ring ist.

Wieder einmal einen geruhsamen Nachmittag erlebte: Bobingens Torhüter Laurin Sommer beim 4:1-Heimsieg gegen Niedersonthofen.. In der ersten Halbzeit brachte er es auf gerade mal fünf Ballkontakte; so überlegen agierten seine Vorderleute. Bereits in der zweiten Spielminute gab es den ersten Warnschuss. Nicolas Prestel zog nach einem Dribbling an der Strafraumgrenze einfach mal ab und donnerte den Ball an den Pfosten. Der überraschte Christian Frickinger schob aber den Abpraller am Tor vorbei.

Doch die Überlegenheit der Gastgeber führte immer wieder zu guten Torchancen. So war es in der 13. Minute Spielertrainer Christopher Detke, der einen Kopfball über die Querlatte beförderte. Eine weitere Großchance hatten die Sigoldstädter, als sich Berkay Akgün auf der rechten Seite durchsetzte und Christian Frickinger mit einem mustergültigen Pass in den Rücken der Abwehr bediente. Doch der Niedersonthofener Torwart verhinderte die Führung.

Vier Minuten später war er allerdings machtlos, als wieder Christian Frickinger alleine auf ihn zulief und mit einem "Tor-des-Monats-verdächtigen" Heber das 1:0 für Bobingen machte. Und die Hausherren stürmten weiter. In der 38. Minute erzielte Nicolas Prestel das 2:0, wiederum alleine vor Torwart Marcel Becker. Das 3:0 für den Favoriten besorgte kurz vor dem Halbzeitpfiff Christopher Detke. Der Gast aus dem Oberallgäu hatte dem schnellen und präzisen Bobinger Mittelfeldspiel einfach nichts entgegenzusetzen. Offensiv war bis dahin vom Aufsteiger nichts zu sehen gewesen.

TSV Bobingen schaltet einen Gang zurück

"Eigentlich wollte der Trainer, dass wir nach der Pause genau so weitermachen", sagte Bobingens Paul Simler nach dem Spiel. Doch mit dem 3:0 im Rücken schalteten die Trevirastädter einen Gang zurück. Sie liefen die Gegner nicht mehr mit der letzten Konsequenz an und ließen so die Allgäuer etwas besser ins Spiel kommen. Als dann in der 52. Minute Niedersonthofens Dominik Linder nach einem völlig unnötigen Foul im Mittelfeld mit einer Gelb-Roten Karte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde, schaltete Bobingen endgültig in den Verwaltungsmodus. Prompt kassierten sie dann aus einer Halbchance des Gegners heraus den Anschlusstreffer. Das machte die Männer von Trainer Sebastian Jeschek allerdings wieder wacher. Und der fünf Minuten vorher eingewechselte Arian Zabeli konnte in der 90. Minute das Bobinger 4:1 erzielen.

Dass der TSV Bobingen seinen bisher höchsten Saisonsieg ausgerechnet in Abwesenheit seines Torjägers Florian Gebert feiern konnte, spricht für die Geschlossenheit des Bobinger Kaders und die außerordentlich gute Stimmung in der Mannschaft. Allerdings half auch der Gegner, der an diesem Nachmittag in Bobingen nicht auf Augenhöhe agierte. Besonderes Pech hatte an diesem Spieltag Bobingens Jonas Macht, der sich in den letzten Wochen immer wieder in guter Spiellaune gezeigt hatte. Nach seiner Einwechslung ging er sofort in ein Laufduell und zog sich voraussichtlich einen Muskelfaserriss zu. Nach nur zwei Spielminuten musste er, sichtlich um Fassung ringend, wieder vom Feld. Seinen Platz übernahm Manuel Hampp.

TSV Bobingen: Sommer, Tomakin, Akgün (65. Macht (67. Hampp)), Detke, Peitzsch (78. Petereit), Prestel, Burghard Frickinger (85. Ruf), Britsch, Ligorati (85. Zabeli), Simler

Zuschauer: 130