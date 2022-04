Bobingen will aus Fehlern lernen

Das Hinspiel gegen Oberstdorf ging deutlich verloren - nun wollen es die Bobinger Bezirksliga-Fußballer besser machen.

Nachdem am vergangenen Wochenende das Spiel gegen Türkgücü Königsbrunn wegen widriger Wetterbedingungen abgesagt wurde, geht es am Samstag in der Bezirksliga in den Regelbetrieb über. Für die Elf von Coach Michael Deschler wartet mit dem FC Oberstdorf ein offensiv starker Gegner, der hinter Kaufering und Bobingen den drittbesten Angriff der Liga stellt.

In der Hinrunde verlor der TSV deutlich: "Wir haben im Hinspiel zu keiner Zeit zu unserem Spiel gefunden. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht und es dem Gegner leicht gemacht. Oberstdorf hat dies im Hinspiel ausgenutzt und verdient mit 4:1 gewonnen", so Deschler. Allerdings haben sich die Bobinger vorgenommen, aus den Fehlern zu lernen: "Das wollen wir im Rückspiel besser machen. Wir wollen uns nicht zu sehr auf unseren Gegner konzentrieren, sondern wieder unser Spiel und unsere Stärke auf den Platz bringen."

Neuer Keeper erstmals im Kader

Mit im Kader ist zum ersten Mal Neuzugang Andreas von Mücke, der zuletzt beim FC Garmisch-Partenkirchen das Tor hütete und im Winter in den Süden Augsburgs wechselte: "Ich bin zum Studieren letztes Jahr nach Augsburg gezogen und wollte einfach nicht mehr pendeln, deswegen war ich ganz froh, als ein Kommilitone mich mit ins Training zum TSV genommen hat", erklärt der 21-jährige Torwart seinen Wechsel. "Ich wurde von Anfang an sehr gut aufgenommen, so richtig angekommen bin ich aber erst nach dem ersten Mannschaftsabend", fügt er lachend hinzu.

Sportlich erkennt auch der 1,94 Meter große Schlussmann die Bobinger Chancen im Rennen um die vorderen Plätze an. Von Mücke weiß er aber auch, wie schwer es in den kommenden Wochen wird: "Die nächsten Spiele sind schon ein Stück weit richtungsweisend, aber ich bin überzeugt von der Qualität und dem Teamgeist der Mannschaft und glaube, dass wir noch für etwas Furore sorgen können." Ob der Neuzugang am Wochenende schon im Tor steht, hielt sich das Trainerteam um Michael Deschler noch offen. Denn in Laurin Sommer und Adrian Schlotterer zeigten sich auch die beiden etablierten Torhüter zuletzt mit aufsteigender Form.