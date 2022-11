Bobingen will Rückenwind nutzen

Mit Platz zwei aus der Hinrunde ist man in Bobingen zufrieden. Jetzt gilt es gegen den Aufsteiger gleich wieder zu punkten.

Vor dem Rückrundenauftakt am Samstag um 14 Uhr im Bobinger Siegmundpark gegen den SVO Germaringen zieht Bobingens Spielertrainer Christopher Detke kurz Bilanz: "Wir sind durchaus zufrieden mit dem Ergebnis der Hinrunde", sagt Detke. Im Vergleich zur Vorsaison stehe man nicht nur um einen Platz besser als im Vorjahr, man habe auch mehr Punkte sammeln können. Das sei sehr erfreulich.

Aber die Bobinger wollten sich keinesfalls auf dem Erreichten ausruhen. "Wir müssen jetzt alles daran setzen, den Rückenwind zu nutzen und im ersten Rückrundenspiel gleich wieder dreifach punkten", so Detke. Ein Selbstläufer wird das aber wohl eher nicht werden. Denn die Bobinger haben Respekt vor dem Aufsteiger aus dem Allgäu. "Das 2:1 im Hinspiel war ein hartes Stück Arbeit", erinnert sich der Bobinger Coach. Der Aufsteiger habe engagiert und physisch sehr präsent gespielt.

Für seine Mannschaft, die bei körperlich hart spielenden Gegnern immer wieder Probleme hatte, sei deshalb wichtig, von Anfang an konsequent dagegenzuhalten. Zwar würde der SVO Germaringen in der Tabelle weit hinter den Bobingern rangieren, doch viel hätte das nicht zu sagen. In der Bezirksliga liege die Leistungsdichte sehr eng zusammen. "Da kann jeder jeden schlagen". Nach einem kurzen Tief in den Spielen gegen Haunstetten, Türkgücü und vor allem gegen Cosmos Aystetten, hat sich der TSV wieder stabilisiert. Die Siege gegen die Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt noch vor der Detke-Elf in der Tabelle standen, haben wieder Selbstvertrauen gegeben.

Schon das 1:0 in Kaufbeuren hat gezeigt, dass mit den "Bobinger Bübles" weiter zu rechnen ist. Spätestens beim Spitzenspiel zu Hause gegen Tabellenführer Egg an der Günz habe die Mannschaft eindrucksvoll gezeigt, was in ihr steckt. Und das nicht einfache Auswärtsspiel zum Abschluss der Hinrunde in Oberstdorf konnte souverän gewonnen werden. Auch wenn das Ergebnis knapp war, sei die Leistung im Allgäu durchaus gut gewesen. "Wir haben noch Luft nach oben. Sowohl die Spieler, als auch das Trainerteam", zeigt sich Christopher Detke auch selbstkritisch.

Man habe in den letzten Spielen viel richtig gemacht. Aber längst noch nicht alles. Und so eine Serie von schwächeren Spielen wie in der Hinrunde wolle man sich nicht noch einmal erlauben. Schließlich steckt den Bobingern das Drama aus der letzten Saison noch in den Knochen. Denn in der Vorsaison hatte man im Endspiel um den Relegationsplatz zu Hause zwar gegen den SV Erkheim gewinnen können, aber aufgrund eines einzigen fehlenden Tors war es den Bobingern verwehrt geblieben, am Kontrahenten aus dem Allgäu vorbeizuziehen. Erkheim konnte anschließend die Relegation für sich entscheiden und ist in die Landesliga aufgestiegen.

So eine Enttäuschung will man beim TSV nicht noch einmal erleben. Deshalb wollen die Detke-Schützlinge weiterhin um jeden Punkt in der Rückrunde kämpfen. Ein Sieg gegen Aufsteiger SVO Germaringen wäre da ein guter Anfang.