Das hat sich Bobingen vorgenommen

Trainer Michael Deschler lobt den Trainingsfleiß und die Motivation beim Bezirksligisten TSV Bobingen. Was er zum ersten Gegner und den Zielen nach der Winterpause sagt.

Nachdem die erste Mannschaft des TSV Bobingen auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga Schwaben Süd überwintert hat, beginnt am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen den FC Heimertingen die entscheidende Phase nach der Winterpause. "Nur auf dem Papier eine leichte Aufgabe", meint der Bobinger Trainer Michael Deschler und lobt den Trainingsfleiß und die Motivation seiner Mannschaft.

Das Ziel bleibt das gleiche wie bisher: vorne dabeibleiben. Obwohl der Gast auf dem vorletzten Tabellenplatz steht, sei man vorsichtig. "In der Hinrunde haben wir in Heimertingen unsere erste Saisonniederlage kassiert. Das sollte eine Warnung für uns sein, auch wenn die Unterallgäuer ihr Nachholspiel gegen Mindelheim am letzten Sonntag verloren haben", erklärt Deschler. Außerdem sei die Bezirksliga sehr ausgeglichen. Leichte Gegner gebe es nicht. "Jedes Spiel muss erst einmal gewonnen werden", so der Bobinger Coach.

Michael Deschler mit der Vorbereitung zufrieden

Mit der Vorbereitung seiner Mannschaft sei er zufrieden gewesen. Den Ausrutscher bei der 1:2-Niederlage gegen Kreisligist FC Königsbrunn habe man verarbeitet. " Königsbrunn hat eine sehr gute Mannschaft. Die waren an dem Tag einfach besser. Das muss man anerkennen." Seine Jungs hätten sehr gut trainiert. Motivation und Trainingsfleiß seien außergewöhnlich gut gewesen. Bei den Vorbereitungsspielen habe sich gezeigt, dass die lange Winterpause den Spielfluss nicht beeinträchtigt hat. Allerdings seien die Platzverhältnisse oftmals nicht optimal gewesen.

Probleme habe es aber immer wieder mit nötigen Umstellungen der Mannschaft wegen Corona-Fällen gegeben. Das sei ein Vorgeschmack gewesen, was in der zweiten Saisonhälfte zu erwarten sei. Man könne die Schwierigkeiten ja mittlerweile überall beobachten. Spielabsagen in der Bundesliga, ebenso in der Bayernliga. Da wäre es vermutlich blauäugig zu erwarten, dass man in Bobingen von solchen Problemen auf Dauer verschont bleiben könnte. Im Moment, so Deschler, sei man allerdings froh darüber, nahezu alle Spieler an Bord zu haben.

Cemal Mutlu wird wohl fehlen

Bei Cemal Mutlu, dem so wichtigen Mittelfeldmann der Bobinger, geht Deschler allerdings davon aus, dass er an diesem Spieltag noch nicht einsatzfähig sein wird. "Er hat nach einer Verletzung gerade erst wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. Da kommt ein Einsatz wahrscheinlich noch zu früh." Sicher ausfallen wird dagegen Martin Petereit. Er hatte sich im ersten Vorbereitungsspiel eine schwerere Verletzung zugezogen und wird wohl einige Zeit fehlen.

Auf der Torwartposition habe man bisher noch keine klare Nummer eins festgelegt, erläutert der Bobinger Trainer. Man habe drei sehr gute Leute im Tor. Gegen Heimertingen werde jedoch höchstwahrscheinlich Laurin Sommer zwischen den Pfosten stehen. Denn sowohl Adrian Schlotterer als auch Neuzugang Andreas von Mücke hätten gerade erst wieder mit dem Training begonnen.

TSV Bobingen will weiter oben mitspielen

Natürlich wolle man beim TSV aus den Fehlern lernen. "Speziell die frühen Gegentore wollen wir vermeiden", meint der Coach der Singoldstädter. Doch an der taktischen Ausrichtung möchte man nichts ändern. Denn man lebe einfach von der spielerischen Grundidee und gewinne die Spiele mit Motivation und einem außergewöhnlichen Teamgeist. An der Zielsetzung für diese Saison habe sich auch nach der Winterpause nichts geändert. "Wir wollen auf jeden Fall weiter oben mitspielen. Wenn wir den zweiten Tabellenplatz halten können, dann wäre auch der Aufstieg in die Landesliga denkbar."