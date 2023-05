Das letzte Bobinger Heimspiel könnte entscheidend sein

Mit einem Sieg könnte der TSV Bobingen an diesem Samstag schon Bezirksligameister werden. Voraussetzung wäre allerdings, dass Konkurrent Aystetten nicht über ein Unentschieden hinauskommt.

Für den TSV Bobingen steht das letzte Heimspiel der laufenden Saison an. Und es könnte auch das letzte Heimspiel als Bezirksligist sein. Die Detke-Elf geht mit drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Cosmos Aystetten in die letzten beiden Saisonspiele. Theoretisch könnten die Bobinger also schon gegen den TSV Ziemetshausen die Meisterschaft klar machen. Bei einem Bobinger Sieg - wenn gleichzeitig Aystetten nicht gewinnen würde - wäre der TSV Bezirksligameister.

Der TSV Ziemetshausen wird aber sicher nicht an die Hoechster Straße reisen, um als Punktelieferant zu fungieren. Dazu braucht man dort die Zähler zu dringend. Der Aufsteiger steht im Moment auf dem Relegationsplatz 13, mit nur zwei Punkten Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz. Ein Selbstläufer wird das Match also sicher nicht. Das wissen auch die Bobinger Bübles. Das Hinspiel in Ziemetshausen endete 2:2. Wobei der TSV Bobingen eigentlich schon wie der sichere Sieger ausgesehen hatte. Ab der 55. Spielminute führte die Detke-Elf mit 2:0. Doch die kampfstarken Ziemetshauser ließen vor eigenem Publikum nicht locker und konnten ausgleichen. In den letzten Minuten waren sie damals sogar dem Siegtreffer näher als der Favorit. Damit sollte klar sein, dass die Männer um Kapitän Hüseyin Tomakin hellwach in dieses Spiel gehen müssen.

Kann die junge Bobinger Truppe mit dem Druck umgehen?

Viel dürfte davon abhängen, ob es das Bobinger Trainergespann schaffen wird, die Lockerheit zurückzubringen. Denn für das junge Bobinger Team steigt natürlich der Druck. Das Saisonziel Landesligaaufstieg ist zum Greifen nahe. Dass dabei der ein oder andere Spieler ins Grübeln kommen kann, war am letzten Spieltag zu sehen. Gegen die SpVgg Kaufbeuren konnte zwar gewonnen werden, aber der Tabellenführer agierte stellenweise fahrig. In der zweiten Halbzeit war sogar der Gast spielbestimmend. Der TSV verlegte sich auf das Verteidigen des knappen 1:0-Vorsprungs. Erst in der Schlussminute brachte ein Bobinger Konter die Entscheidung. Wer die Stärken und die Spielanlage der Mannschaft kennt, der konnte sehen, dass die Truppe nicht "frei im Kopf" war. Es wird also viel davon abhängen, wie das Trainerteam Sebastian Jeschek und Christopher "Dino" Detke das junge Team mental eingestellt hat. Natürlich können auch die Bobinger Spieler rechnen. Bei einem Sieg gegen Ziemetshausen würde im letzten Spiel in Egg an der Günz bereits ein Unentschieden zur Meisterschaft reichen. Doch davor steht an diesem Samstag erst einmal die Hürde Ziemetshausen.

Gleichzeitig steht auch die Möglichkeit im Raum, bereits an diesem Spieltag alles klar zu machen. Dazu bräuchten die Bobinger Bübles allerdings die Hilfe des SVO Germaringen. Der tritt zeitgleich bei Cosmos Aystetten an. Und der Aufsteiger aus dem Allgäu hat bereits mehrfach gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, auf Augenhöhe zu agieren. Das beweist auch der achtbare zehnte Tabellenplatz.

Das Heimspiel des TSV Bobingen gegen den TSV Ziemetshausen beginnt am Samstag, 20. Mai, um 15.30 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße. Schiedsrichter wird Tobias Beyrle sein.