Das Saisonziel locker erreicht

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn hat sich im oberen Mittelfeld der Bezirksliga etabliert. Es hätte aber in der vergangenen Spielzeit durchaus auch etwas mehr sein können

Die Saison 2023/24 war für den SV Türkgücü Königsbrunn die fünfte in der Bezirksliga und die erste mit Trainer Paolo Maiolo. Er übernahm das Team, nachdem Interims-Coach Helmut „Bobby“ Riedl in der Vorsaison mit dem elften Tabellenplatz die Abstiegsgefahr abgewendet hatte.

Mit acht Neuzugängen wurde eine neue Mannschaft geformt. Das Saisonziel war ein einstelliger Tabellenplatz, der mit attraktivem Fußball erreicht werden sollte.