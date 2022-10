Der Tabellenführer kommt nach Bobingen

Eine schwere Aufgabe wartet auf den TSV Bobingen. Gegen Tabellenführer Egg muss gewonnen werden, um die Tabellenspitze nicht aus den Augen zu verlieren.

Die Herausforderungen werden nicht kleiner für den TSV Bobingen. Nach dem durchwachsenen Auftritt bei Aufsteiger Ziemetshausen am vergangenen Sonntag, wo die Bobinger nur ein Unentschieden mit nach Hause nehmen konnten, haben sie am Samstag gegen Tabellenführer Egg ein wirklich dickes Brett zu bohren.

Spielertrainer Christopher Detke ist sich bewusst, dass mit Egg ein echter Prüfstein um 14 Uhr an die Hoechster Straße kommt. "Egg wird am Samstag natürlich der Favorit sein. Wir haben uns die Mannschaft sowohl live als auch auf Video angeschaut. Dort gibt es jede Menge Offensivpower." Aus dem Spiel in Ziemetshausen, aber auch aus dem davor in Kaufbeuren, hat das Trainerteam zusammen mit der Mannschaft Lehren gezogen. "Wir sind durchaus in der Lage, ein Spiel zu dominieren. Allerdings müssen wir darauf achten, unseren Matchplan konsequent über 90 Minuten zu verfolgen", sagt der Bobinger Coach.

In Ziemetshausen sei das nur phasenweise gelungen. Gerade zu Beginn der beiden Halbzeiten habe man ein gutes Spiel gemacht. Doch dann hätten seine Jungs teilweise den Faden verloren. "Wir müssen uns vor allem auf das körperbetonte Spiel unserer Gegner besser einstellen", so Detke. Dass die Mannschaft dazu in der Lage sei, habe das Auswärtsspiel in Kaufbeuren gezeigt. Auch dort sei es hart zur Sache gegangen. Doch die Mannschaft habe von Anfang an dagegengehalten und sich den Zweikämpfen gestellt. Daraus sei dann der hochverdiente 1:0-Sieg entstanden. Beim Aufsteiger Ziemetshausen sei das leider nicht über die ganze Spielzeit gelungen. Dadurch hätten 20 schwache Minuten gereicht, um letztlich nur ein Unentschieden zu erreichen.

Hüseyin Tomakin fällt wahrscheinlich weiter aus beim TSV Bobingen

Personell werde sich daher gegen den Spitzenreiter der Bezirksliga wohl nichts ändern. Wobei es natürlich ärgerlich ist, dass Kapitän Hüseyin Tomakin, als wichtiger Pfeiler in der Abwehr, wahrscheinlich gegen Egg noch nicht wieder einsatzfähig sein wird. Doch einschüchtern lasse man sich nicht. Man wolle bestmöglich dagegenhalten. Das dürfte zwar nicht einfach werden, doch das spielerische Potenzial haben die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek allemal.

Das war im Pokalspiel zu Beginn der Saison gegen Regionalligist Wacker Burghausen eindrucksvoll zu bewundern. In diesem Spiel war kein wirklicher Klassenunterschied zu erkennen. Es gilt jetzt, sich an diese positiven Momente der Saison zu erinnern und die negativen, also die teilweise schwachen Leistungen, vor allem zu Hause gegen Cormos Aystetten, aus den Köpfen zu bekommen. Denn ein Sieg gegen den starken Landesligaabsteiger Egg scheint nur möglich, wenn die junge Bobinger Truppe im Kopf frei ist und mit voller Motivation die Aufgabe angeht. Wichtig könnte auch sein, dass die Bobinger Fans ihrer Mannschaft, die teilweise begeisternden Fußball zeigt, auch mit dem nötigen Engagement den Rücken stärken. Denn gerade in so einem schweren Spiel kann der "zwölfte Mann" am Ende das Zünglein an der Waage sein.