Der TSV Bobingen siegt auch im letzten Spiel

Mit einem 1:0 beim SV Egg verabschiedet sich der Bezirksligameister Bobingen in die Pause. Obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging, wollten doch beide gewinnen.

Als Meister wollten sich die Spieler um Kapitän Hüseyin Tomakin auch meisterlich verabschieden. Trotzdem gingen natürlich beide Mannschaften das Match nicht mehr mit der letzten Entschlossenheit an. Aber es entwickelte sich eine flotte Partie mit Torchancen auf beiden Seiten. Jedoch das Tor traf zunächst niemand. Auch wurde fleißig gewechselt. Beide Mannschaften schöpften das Kontingent voll aus. Egg verabschiedete einige Spieler und Trainer Karlheinz Schabel wollte allen die Gelegenheit geben, sich noch einmal zu zeigen. Und auch beim TSV Bobingen wurden manche geschont. Als sich dann eigentlich alle schon mit einem 0:0 abgefunden hatten, war es dann Paul Simler, der in der letzten Spielminute das Spielgerät per Kopf im Kasten unterbrachte. Damit schließt sich auch ein Kreis. Denn Paul Simler hatte im ersten Saisonspiel gegen den SVO Germaringen, ebenfalls per Kopf, den Siegtreffer erzielt. Dass es jetzt im letzten Spiel wieder geklappt hat, ist eine dieser Geschichten, die der Fußball schreibt.

Der TSV Bobingen hat acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Aystetten

Mit dem Sieg im letzten Spiel hat der TSV Bobingen seinen Vorsprung weiter ausgebaut. Hatte es während der Saison immer danach ausgesehen, dass es zum Schluss auf ein Herzschlagfinale hinauslaufen würde, ist den Verfolgern der Detke-Elf auf der Zielgeraden die Puste ausgegangen. Sowohl der SV Egg als auch zuletzt Cosmos Aystetten, ließen immer wieder Punkte liegen. Dagegen lief es an der Hoechster Straße immer besser. Allein aus den letzten fünf Spielen konnte der TSV 13 Punkte mitnehmen. So kam es, dass es am Ende nicht mehr knapp zuging. Mit komfortablen acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Aystetten steigt der TSV Bobingen verdient in die Landesliga auf.

Den Grundstein dazu legte die Defensivabteilung. Denn nur 28 Gegentore, das ist der Topwert der Liga, stehen beim TSV in der Tabelle. Und im Angriff hat Bobingen auch etwas zu bieten. Obwohl er im letzten Spiel ohne Torerfolg blieb, kommt der Toptorjäger der Bezirksliga zum zweiten Mal in Folge aus Bobingen. Insgesamt 24 Tore hat Florian Gebert auf dem Konto und damit fünf mehr, als die nächsten beiden in der Torjägerliste. Gebert ist damit fast für die Hälfte aller Bobinger Tore verantwortlich, zählt man die Assists mit. Insgesamt schließt der TSV Bobingen die Saison mit 21 Siegen, vier Unentschieden und nur fünf Niederlagen ab.

TSV Bobingen Andreas von Mücke (Tor), Emre Cevik (Florian Gebert 58.), Hüseyin Tomakin, Elias Ruf (Jonas Macht 58.), Christian Frickinger, Luis Müller (Olcay Tonar 48., Nicolas Prestel 65.), Nicolas Baumgartner, Paul Simler, Maximilian Krist, Arian Zabeli, Manuel Hampp (Nicolai Petereit 58.) Zuschauer 90 - Schiedsrichter Benjamin Senger