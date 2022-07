Der TSV Bobingen startet mit einer englischen Woche

In Bobingen startet die neue Saison so, wie die alte aufgehört hat: Es stehen gleich zu Beginn drei Spiele in sechs Tagen an.

"Das ist schon ein komischer Rhythmus", sagt Christopher Detke, Spielertrainer des TSV Bobingen, zum Auftaktprogramm seiner Mannschaft. Ein Auswärtsspiel am Samstag, das Pokalspiel zu Hause gegen Regionalligist Wacker Burghausen am Dienstag und dann müssen die Bobinger bereits am Freitag wieder ran.

Doch es schwingt auch Zuversicht mit. Sie hätten den ersten Saisongegner, den Aufsteiger SVO Germaringen, nicht explizit beobachtet. Aber trotzdem habe man sich, so weit möglich, über den Gegner informiert. Natürlich, so Detke, sei man gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga in der Favoritenrolle. Aber die letzte Saison habe gezeigt, dass das Leistungsspektrum in der Bezirksliga sehr nahe zusammenliegt.

Auf den TSV Bobingen wartet ein Aufsteiger

Mit Germaringen warte zwar ein Aufsteiger, doch der Meister aus der Kreisliga Allgäu stelle eine durchaus erfahrene Mannschaft. Deshalb müsse man in das Spiel voll konzentriert hineingehen. Selbstläufer gebe es da keine. In der Vorbereitung hätte es noch an verschiedenen Stellen gehakt. Dass das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FC Königsbrunn abgesagt werden musste, sei nicht optimal gewesen. Doch im Trainerteam habe man gesehen, dass es hervorragende Trainingsleistungen gegeben habe. "Wir wollen das erste Spiel natürlich gewinnen, das ist klar."

Leider müssen die beiden neuen Trainer, Christopher Detke und Sebastian Jeschek, gleich zu Beginn auf mehrere Leistungsträger verzichten. Adrian Schlosser fällt mit Sicherheit für längere Zeit mit einem Kreuzbandriss aus. Mittelfeldmotor Berkay Akgün ist noch im Urlaub und Olcay Tonar laboriert an einer alten Knieverletzung. Diese Ausfälle seien sicher. Allerdings seien mehrere Spieler angeschlagen, sodass noch nicht klar wäre, welche Mannschaft am kommenden Samstag um 16 Uhr in Germaringen tatsächlich auf dem Platz stehen wird.

Trotz der durchwachsenen Leistungen in der Vorbereitung, ein 3:0-Sieg gegen Langerringen, ein 2:4 gegen Bayernligist Türk Augsburg und ein 3:3 gegen Bezirksligist Wertingen, hätte sich gezeigt, dass die Mannschaft in weiten Teilen funktioniert. Natürlich brauche es noch etwas Feinabstimmung. Man dürfe nicht vergessen, dass man sich in der kurzen Sommerpause mit einigen Neuzugängen verstärkt habe. Naturgemäß dauert es dann aber auch etwas, bis sich wieder alles eingespielt hat.

Auf die Regeländerung bei den individuellen Strafen schaut man in Bobingen gelassen. "Das ist zwar Neuland, aber ich finde die Zehn-Minuten-Strafe durchaus gut", meinte der Bobinger Spielertrainer Christopher Detke dazu. Man müsse in der Praxis erst einmal abwarten, wie die Schiedsrichter das neue Instrument einsetzen werden. Dass es am Anfang vielleicht zu etwas Verwirrung führen könnte, müsse man in Kauf nehmen. Sie hätten an der Hoechster Straße im Training darüber gesprochen. Doch Bobingen sei eine faire Mannschaft und in der Vergangenheit nicht durch übertrieben aggressives Verhalten aufgefallen. Daher sehe man die neue Regel als gute Ergänzung im Regelwerk, um ein hitziges Spiel zu beruhigen. Trotzdem könnten dadurch durchaus schnelle Reaktionen nötig sein, wenn man in Unterzahl spiele. Doch da seien dann die Trainer gefordert.

Der Trainer des SVO Germaringen zeigte sich in einem Interview mit der Allgäuer Zeitung respektvoll: "Bobingen ist sicher zu Beginn gleich ein harter Prüfstein, mit Ambitionen für die Landesliga."