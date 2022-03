Deutlicher Sieg für Türkgücü Königsbrunn

Plus Türkgücü Königsbrunn siegt mit 4:1 beim Schlusslicht Viktoria Augsburg. Doch der Spielverlauf war nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt.

So klar, wie es die Tabelle vermuten ließ, verlief die Partie der viertplatzierten Königsbrunner bei der schon etwas abgeschlagen auf dem letzten Platz stehenden TG Viktoria Augsburg bei Weitem nicht. Am Ende stand aber dann doch ein 4:1-Erfolg für den Favoriten aus Königsbrunn.