Die Personalsorgen bleiben in Bobingen

Gegen den SC Kissing fehlen wieder einige Stammkräfte. Doch die Bobinger bleiben nach dem Sieg in der letzten Woche zuversichtlich.

"Nach den beiden Englischen Wochen zu Beginn der Saison waren wir froh, jetzt einmal eine normale Trainingswoche absolvieren zu können", sagte Bobingens Spielertrainer Sebastian Jeschek. Man habe versucht, so gut wie möglich zu regenerieren und Kräfte zu sammeln. Allerdings habe sich an der Verletztensituation grundlegend nichts geändert.

Auch am kommenden Samstag gegen den Kreisligaaufsteiger aus Kissing ist man wieder auf Verstärkung aus der Bobinger U23 angewiesen. Wer das genau sein wird, das wird erst kurz vor dem Spiel entschieden. "Letztlich wird die Mannschaft sicherlich ähnlich aussehen wie im Spiel gegen Dinkelscherben", so Jeschek.

Aber genau wie beim starken Aufsteiger Dinkelscherben wolle man auch am Samstag zu Hause im heimischen Stadion alles daran setzen, als Sieger vom Platz zu gehen. Dass dies nicht einfach werden wird, das weiß man in Bobingen genau. Respekt haben die Bobinger Trainer Sebastian Jeschek und Christopher Detke hauptsächlich vor der starken Defensive der Gäste aus Kissing.

Die Kissinger haben ihre ersten beiden Spiele gegen Türkgücü Königsbrunn und Kaufbeuren gewonnen. Beide Mannschaften stellen in der Bezirksliga beileibe keine Laufkundschaft dar. Für den TSV Bobingen interessant sein dürfte auch, dass der Sieg der Männer von der anderen Lechseite gegen Kaufbeuren durchaus noch höher ausfallen hätte können. Es sind also alle Zutaten vorhanden, um für einen heißen Tanz am Samstag um 15.30 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße zu sorgen.

Dass die Trevirastädter in der Lage sind, enge Spiele für sich zu entscheiden, haben sie am letzten Sonntag in Dinkelscherben eindrucksvoll bewiesen. Zweimal konnten die Jungs von Sebastian Jeschek, der gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Christopher Detke selbst auf dem Platz stand, einen Rückstand wettmachen. Und am Ende war es dann einmal mehr Florian Gebert, der als Joker mit einem Blitztor den Sieg klarmachte. Nur eine halbe Minute nach seiner Einwechslung konnte er den Siegtreffer erzielen. Wirklich sehenswert war die mannschaftliche Geschlossenheit der Bobinger und der jederzeit sichtbare Siegeswille, den auch die beiden anderen Torschützen, Berkay Akgün und Cemal Mutlu, ausstrahlten.

Bobinger Stadtderby in der A-Klasse

Bei der U23 der Bobinger wird man sicherlich nicht glücklich sein, dass die erste Mannschaft wieder Verstärkung braucht. Denn auch die U23-Mannschaft der Bobinger steht in der A-Klasse vor einem schweren Spiel. Bereits um 13.30 Uhr erwartet man im heimischen Stadion den Stadtrivalen vom SSV Bobingen. Luftlinie trennen die Sportstätten der beiden Vereine gerade mal drei Kilometer. Beide Mannschaften konnten ihr erstes Saisonspiel gewinnen. Für den Favoriten TSV Bobingen ist das nicht ungewöhnlich. Schließlich ist die Mannschaft in der letzten Saison erst im Relegationsspiel gescheitert. Der SSV Bobingen, Aufsteiger aus der B-Klasse, hat allerdings auch schon eine deutliche Visitenkarte abgegeben und den SV Reinhartshausen geschlagen. Somit stehen an diesem Samstag in Bobingen zwei Spiele an, die Hochspannung garantieren sollten.