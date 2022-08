Diesmal sollen in Heimertingen Punkte für Bobingen her

Zweimal verlor der TSV Bobingen in der letzten Saison gegen die Allgäuer. Das soll nicht noch einmal passieren.

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr muss der TSV Bobingen beim FC Heimertingen ran. Dort wollen die Bobinger den dritten Sieg in Folge einfahren und ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz untermauern. "Leicht wird das nicht", weiß Trainer Sebastian Jeschek. "In der letzten Saison haben wir gegen Heimertingen zweimal nicht gut ausgesehen." Doch sein Team hätte wieder mit guter Intensität trainieren können, so der Bobinger Coach, und auch die Personalsituation würde sich langsam entspannen. So könne man am Sonntag wieder auf Manuel Britisch und Berkay Akgün zählen. Allerdings erwartet der Bobinger Trainer eine hoch motivierte Heimelf in Heimertingen. Nach drei Niederlagen hintereinander seien die Allgäuer bestimmt heiß, endlich wieder einen Sieg zu holen.



Die Bobinger Gegner stehen oft tief und lauern auf Konter



Nach den Erfahrungen aus den bisherigen Spielen ist wohl damit zu rechnen, dass die Mannschaft von Sebastian Jeschek und Christopher Detke auch diesmal wieder auf einen defensiv eingestellten Gegner treffen wird. Wenn die Bobinger ihr schwungvolles Mittelfeldspiel aufziehen, tut sich jede Mannschaft in der Bezirksliga schwer, dagegenzuhalten. "Deshalb stehen die meisten Mannschaften gegen uns sehr tief und lauern auf Konter", sagt Sebastian Jeschek. Natürlich haben sie in Bobingen aus den Erfahrungen vom letzten Spiel gegen Kissing gelernt. Die Jeschek-Schützlinge hatten die Partie beherrscht und kaum gegnerische Torchancen zugelassen. Gleichzeitig hatte die Mannschaft es aber verpasst, die eigenen Chancen zu nützen. So gab es nur ein mageres 1:0. Zum Ende musste sogar noch kurz gezittert werden, als die Kissinger in den letzten Minuten alles nach vorne warfen. "Das wollen wir diesmal besser machen", so Jeschek.

Allerdings hätten sie unter der Woche kein besonderes Torschusstraining absolviert. "Die Jungs wissen selber, worauf es ankommt", sagt der Trainer. Vor allem der letzte Pass war am vergangenen Wochenende oft schludrig und teilweise überhastet gespielt worden. Vor dem Tor hatte bisweilen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. So hätten Cemal Mutlu mit einem Pfostenschuss und Christian Frickinger allein vor dem generischen Torwart noch gute Einschussmöglichkeiten gehabt. Allerdings kann die Mannschaft mit Berkay Akgün noch mehr Offensivpower auf den Platz bringen. Deshalb sind sich die Bobinger sicher, ein gutes Spiel zeigen zu können. Und natürlich wollen sie die drei Punkte aus Heimertingen mit nach Hause nehmen.