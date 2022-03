Ein brisantes Derby zwischen Bobingen und Türkgücü Königsbrunn

Sie kennen und schätzen sich, die Teams aus Bobingen und Königsbrunn. Doch beim Bezirksliga-Derby steht einiges auf dem Spiel, sodass es sicher keine Geschenke geben wird.

Wenn am Samstag um 15 Uhr in Bobingen das Derby zwischen dem gastgebenden TSV und Türkgücü Königsbrunn angepfiffen wird, dann kann man sicher sein, dass beide Teams hochmotiviert zur Sache gehen werden. Die Spieler aus beiden Vereinen kennen sich sehr gut, etliche haben schon bei beiden Klubs gespielt. Bei allen freundschaftlichen Beziehungen will dieses Spiel aber keiner verlieren. Die Bedeutung des Derbys ist allen Beteiligten klar. Es geht um viel mehr als drei Punkte. Bobingens Hüseyin Tomakin betont das ganz besonders: "Ich habe viele Freunde bei Türkügücü und freue mich, sie auf dem Platz zu treffen, aber für 90 Minuten sind diese Freundschaften zweitrangig. Wir wollen die drei Punkte holen."

Die Ausgangssituation ist so, dass der TSV Bobingen mit 35 Punkten auf dem dritten Platz vier Punkte Vorsprung vor den dahinter liegenden Königsbrunnern hat. Beide haben bisher 19 Spiele ausgetragen. Mit einem Sieg in Bobingen könnte Türkgücü also wieder an den Nachbarn herankommen. Das würde aber dem TV Erkheim in die Karten spielen, der zwei Heimspiele gegen FC Oberstdorf und TV Bad Grönenbach vor sich hat. Denn die Unterallgäuer haben erst 17 Spiele absolviert. Die Punkte wären für den SV Türkgücü aber auch wichtig, um nicht von der SpVgg Kaufbeuren überholt zu werden, die punktgleich mit ebenfalls erst 17 Spielen auf Platz fünf lauert.

Aus sportlicher Sicht möchte der TSV Bobingen den Abstand zu Türkügücü Königsbrunn auf sieben Punkte ausbauen: "Nach der Niederlage von Königsbrunn gegen Erkheim sind die Punkte umso wichtiger, damit wir oben dranbleiben", erklärt Tomakin weiter. Keine leichte Aufgabe, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Vier der letzten sechs Spiele konnten die Königsbrunner für sich entscheiden, zwei Mal wurden die Punkte nach 90 Minuten geteilt.

"Es waren immer enge Duelle, bei denen Kleinigkeiten entschieden haben. Uns hat in den entscheidenden Situationen die Erfahrung gefehlt, was der Gegner eiskalt ausgenutzt hat. Da sind wir mittlerweile deutlich gereift, was mich sehr optimistisch stimmt", erklärt Co-Trainer Bastian Jeschek. "Teilweise waren wir auch etwas übermotiviert und haben es uns selbst schwer gemacht, ins Spiel zu finden. Deswegen wollen wir dieses Spiel, trotz aller Besonderheit, mit dem gleichen Mut und Willen angehen wie jedes andere Spiel und dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Wenn uns das gelingt, werden wir die schlechte Serie beenden und die drei Punkte in Bobingen behalten", sagt Jeschek weiter. Darüber hinaus entspannt sich auch die Personalsituation deutlich. Das Trainerteam erwartet die Rückkehr einiger an Corona erkrankten Spieler und hofft, am Samstag wieder aus dem Vollen schöpfen zu können.

Türkgücü Königsbrunn musste herbe Niederlage aufarbeiten

Die Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn haben schon ein paar Tage gebraucht, um die herbe Enttäuschung der 0:4-Heimniederlage gegen den TV Erkheim zu verdauen. "Wir haben uns am Montag zusammengesetzt und die Fehler angesprochen, die zu dieser Klatsche geführt haben. Sicher sind unsere Hoffnungen auf den zweiten Platz in der Bezirksliga etwas geschwunden, aber wir werden nicht aufgeben. Es sind noch 27 Punkte zu vergeben und die anderen Mannschaften gewinnen auch nicht immer", gibt sich Spielertrainer René Hauck kämpferisch.

Die Personallage ist trotz des großen Kaders immer noch kritisch. Die Langzeitverletzten Kosta Morfakis und Kerem Cakin stehen ebenso wenig zur Verfügung wie der erkrankte Egor Keller. Auch der Einsatz etlicher anderer Spieler ist fraglich, weil sie entweder angeschlagen sind oder kränkeln. Selbst Spielertrainer René Hauck ist sich noch nicht sicher, ob er am Samstag spielen kann. Positiv ist auf jeden Fall die Rückkehr des Leistungsträgers Oguzhan Karaduman zu verzeichnen und auch Emre Cevik und Murat Civek sind wieder im Kader. Somit hoffen die Trainer und Spieler des SV Türkgücü Königsbrunn auf eine ähnlich starke Leistung wie im Hinspiel, das sie deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnten. Das Spiel TSV Bobingen gegen SV Türkgücü Königsbrunn findet am Samstag, 2. April, um 15 Uhr im Sportpark an der Hoechster Straße in Bobingen statt. Schiedsrichter ist Luka Beretic.