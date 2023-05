Ein Unentschieden zum Saisonabschluss

Der SV Türkgücü Königsbrunn verabschiedet Trainer Helmut Riedl und den Spieler Kerem Cakin mit einem Punkt in Dinkelscherben.

Das Duell um den einstelligen Tabellenplatz der punktgleichen Teams des TSV Dinkelscherben und des SV Türkgücü Königsbrunn endete leistungsgerecht mit 1:1 unentschieden. Vor der Partie wurden einige Spieler des Heimteams verabschiedet und auch beim SV Türkgücü war es das Abschiedsspiel für den Trainer Helmut „Bobby“ Riedl und für den Spieler Kerem Cakin.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne besondere Ereignisse eröffneten Alexander Brecheisen und Philipp Schmid eine Reihe von Torschüssen auf das von Burak Parlak gehütete Türkgücü-Tor. Der dritte Schuss von Alexander Brecheisen traf zur 1:0-Führung für die Kicker vom Kaiserberg. Vier Minuten später rettete Keeper Parlak vor dem nach einem Abschlag von Torwart Lukas Kania alleine vor ihm aufkreuzenden Philipp Schmid.

Türkgücü hielt aber dagegen und in der 66. Minute erzielte Özgün Kaplan mit einem starken Schuss aus 25 Metern den 1:1-Ausgleich. Danach hatten beide Teams gute Chancen zum Siegtreffer. Auf Dinkelscherbener Seite traf Benedikt Fürst freistehend im Strafraum den Ball nicht und bei Türkgücü scheiterte Ebrima Sanyang an einer Glanzparade von Lukas Kania. So blieb es beim letztlich gerechten Unentschieden. Damit wurde der einstellige Platz neun von keinem der beiden Teams besetzt, sondern vom SVO Germaringen, der gegen die SpVgg Kaufbeuren drei Punkte einfahren konnte. Mit jeweils 40 Punkten beenden der TSV Dinkelscherben und der SV Türkgücü Königsbrunn die Saison auf den Plätzen zehn und elf.

SV Türkgücü Königsbrunn Parlak – Kaplan, Özkan, Aslani, Omerbegovic (85. Michel), Sanyang, Olaitan, Akkurt, Keranovic, Cakin (63. Tok), Nam – Tore 1:0 Brecheisen (53.), 1:1 Kaplan (65.) - Schiedsrichter Marco Blösch – Zuschauer 100.