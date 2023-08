Ein Wechselbad der Gefühle

Türkgücü holt einen Punkt beim Spitzenreiter. Mit etwas mehr Schussglück wäre gegen Thalhofen mehr drin gewesen.

Ganz so recht wusste Türkgücü-Trainer Paolo Maiolo nicht, ober er mit dem 1:1 gegen Thalhofen zufrieden ist. "Wir haben gegen den Tabellenführer einen Punkt geholt, das ist gut", stellt er nach dem Spiel fest. "Wenn wir aber unsere Chancen genutzt hätten, dann wäre ehr drin gewesen", schiebt er nach. Zumal sein Team einte gute Stunde in Überzahl agieren konnte.

Das Spiel begann verhalten, beide Teams waren erst einmal mit Abtasten beschäftigt. Nach gut zehn Minuten nach die Partie Fahrt auf. Es gab die ersten gefälligen, aber nicht zwingenden Aktionen in Richtung Tor. Die Gäste waren dabei aktiver, so dass deren Führung nach etwas mehr als einer Viertelstunde durchaus in Ordnung ging. Thalhofens Timo Weite hatte nach einem Angriff über den Flügel im Strafraum zu viel Platz und vollstreckte zum 0:1. Danach entwickelte sich ein Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften waren vor allem über die Außenbahnen gefährlich, nutzten diese Option aber viel zu wenig.

Viel Hektik um den Ausgleich

Genau 15 Minuten brauchten die Königsbrunner, um den Ausgleich zu erzielen. Dabei gab es auch massiv Schützenhilfe der Allgäuer Gäste. Nach einer Flanke herrschte im Thalhofer Strafraum mehr Durcheinander als beim Heizungsgesetz der Bundesregierung. Am Ende hielt Thalhofens Patrick Sander auf der Torlinie liegend den Ball fest. Da er aber Feldspieler ist, hatte dies Konsequenzen in Form einer Roten Karte und eines Strafstoßes, den Cemal Nan souverän zum Ausgleich verwandelte.. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Königsbrunn war zu ungeduldig

Mit einem Mann mehr gingen die Gastgeber die zweite Hälfte forsch an. Doch sie agierten zu ungeduldig. "Mein Team ist hungrig, manchmal vielleicht zu hungrig", so Paolo Maiolo mit Blick auf das Spiel seiner Mannschaft. Gerade in den ersten 20 Minuten nach der Pause hielt Türkgücü den Druck zwar hoch, war aber zu hektisch und ungenau. Vor allem Kaan Dogan betrieb viel Aufwand, um das Spiel an sich zu reißen, patzte dann aber oft beim nächsten Schritt. Neben den "hausgemachten" Problemen hatten die Königsbrunner auch das Pech, dass Gästekeeper Lukas Kress zweimal sensationell. Zuerst kratzte er einen Kopfball von Yenal Strauss gerade noch so von der Torlinie, kurz vor dem Ende fischte er einen Schuss von Bashar El Fayyad aus dem Winkel. El Fayyad war auch nach dem Spiel fassungslos ob dieser Parade. "Der Schuss war hart und platziert, ich kann immer noch nicht glauben, dass der den gehalten hat."

So blieb es bei der durchaus gerechten Punkteteilung, auch weil die Gäste in Unterzahl stets gefährlich blieben. "Wir haben Thalhofen mit vielen unnötigen kleinen Fouls immer wieder Chancen ermöglicht, das war nicht gut", so Trainer Maiolo - der am Ende doch mit dem Punkt zufrieden war.

SV Türkgücü Königsbrunn Neumaier, Sadadi, Dogan, Nam, Lang, Miller, Kücük, Karaduman, Keller (59. Aydogan), El Fayyad, Strauß (62. Fidan) (78. Sanyang)

FC Thalhofen Kress, Steinhauser (61. Durmishaj), Sandner, Thiel, Steger, Zeiler, Welte (82. Singer), Wahler, Beutel (85. Singer), Zeiler, Volland (55. Csauth) (80. Beutel)

Tore 0:1 Welte (17.), 1:1 Nam (32. Handelfmeter)

Rot Sandner (32./FC Thalhofen)