Eine weite Reise für Türkgücü Königsbrunn

Der SV Türkgücü Königsbrunn muss in Oberstdorf ran. Mit einem Sieg könnten die Königsbrunner den Gegner in der Bezirksligatabelle überholen.

Der SV Türkgücü Königsbrunn konnte seine Serie nach drei Siegen im Heimspiel gegen den FC Thalhofen zwar nicht fortsetzen, hat aber zumindest nicht verloren und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Mit dem achten Platz in der Tabelle steht das Team zwischen Gut und Böse. Für einen Spitzenplatz wird es nicht mehr reichen und die Abstiegsgefahr scheint gebannt. Gleichwohl hat das Team von Trainer Helmut Riedl durchaus den Anspruch, diese Saison noch gut mit einem möglichst hohen Rang abzuschließen. Mit einem Sieg im idyllischen Oybelestadion unterhalb der Skiflugschanze in Oberstdorf könnte ein Schritt dazu getan werden. Denn die Oberstdorfer stehen nur zwei Punkte vor Türkgücü auf dem sechsten Platz. Es ist erst das zweite Spiel der Königsbrunner in Oberstdorf. Im Sommer 2022 war es das letzte Saisonspiel und dabei bekam Türkgücü wegen Personalmangel nur eine Notelf mit Oldies zusammen. Die Oberallgäuer sicherten sich dabei mit 4:2 den Klassenerhalt in ihrer Aufstiegssaison. Die beiden Heimspiele haben die Königsbrunner jeweils knapp mit 1:0 gewonnen, zuletzt beim Hinspiel Ende August durch ein Last-Minute-Tor von Kerem Cakin.

Die Oberstdorfer sind gut ins Frühjahr gestartet. Nach einem 2:2 beim TSV Ziemetshausen gewannen sie beim Tabellenvorletzten TSV Haunstetten mit 3:1 durch Tore von Markus Übelhör, Joichiro Shibata und Benedikt Eder schon in der ersten halben Stunde des Spiels. Die Abwehr von Türkgücü wird sich also auf eine überfallartige Anfangsphase einstellen müssen.

Trainer "Bobby" Riedl hat aber einige Personalprobleme. Mittelfeldmotor Kaan Dogan fällt sicher aus und hinter einigen anderen steht berufsbedingt auch noch ein Fragezeichen. So wird sich die Startelf erst nach dem Freitagstraining herauskristallisieren. Das Spiel findet am Samstag um 14 Uhr Sommerzeit im Oberstdorfer Oybelestadion an der Roßbichlstraße statt. Schiedsrichter ist Fabian Härle.