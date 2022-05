Fußball Bezirksliga

12:31 Uhr

Elfmeter bringt Türkgücü Königsbrunn um den verdienten Lohn

Plus Gegen BSK Olympia Neugablonz müssen die Königsbrunner mit einem Punkt zufrieden sein. Am Sonntag kommt der TSV Haunstetten zum Derby.

Von Hieronymus Schneider

Es hat wieder nicht zum ersten Heimsieg in diesem Jahr für den SV Türkgücü Königsbrunn in der Bezirksliga gereicht. Dabei hatten sie den gegen den Abstieg kämpfenden Gegner aus Neugablonz über weite Strecken des Spiels beherrscht und gefühlt fast doppelt so viel Ballbesitz. Die Gästeabwehr stand sehr gut und schirmte die Königsbrunner Sturmspitze Francois Akpaloo auch bei Kopfbällen gut ab. So waren Akpaloo, Sem Michel oder Oguzhan Karaduman zu Schüssen aus der Distanz gezwungen, die entweder übers Tor gingen oder eine sichere Beute des Gästekeepers Dennis Starowoit wurden. Nur einmal überspielte ihn Akpaloo, doch der Ball kullerte aus spitzem Winkel am Tor vorbei.

