Fehlstart für den TSV Bobingen

Der TSV Bobingen verliert im ersten Spiel nach der Winterpause gegen den FC Heimertingen überraschend mit 1:2. Woran es lag.

Nach rund fünf Monaten ohne Fußball war die Vorfreude auf das erste Heimspiel groß beim TSV Bobingen, doch am Ende musste man sich überraschend mit 1:2 gegen Heimertingen geschlagen geben.

Die Heimertinger überraschten mit hohem Anlaufen und unterbanden das Bobinger Aufbauspiel früh. Deswegen war der TSV in den ersten zwanzig Minuten des Spiels vor allem durch lange Bälle gefährlich. Im Laufe der ersten Halbzeit gelang es den Gastgebern aber immer öfter, hinter die letzte Kette der Gäste zu kommen.

Florian Gebert staubte in der 25. Minute einen Schuss von Berkay Akgün ins Tor ab – allerdings hatte der Linienrichter auf Abseits entschieden. Eine Millimeter-Entscheidung, die auf Unverständnis bei den Bobingern und ihren Anhängern stieß. Wenige Minuten später war es wieder Gebert, der nach einem Solo im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Florian Gebert schnappte sich in der 37. Minute den Ball und ließ dem Tormann Florian Egle mit seinem strammen Strafstoß ins rechte Kreuzeck keine Chance. Bis zum Halbzeitpfiff kontrollierte der TSV Bobingen das Spielgeschehen ohne Probleme.

Heimertingen kam in der zweiten Hälfte besser ins Spiel

Nach dem Seitenwechsel fanden die Heimertinger besser ins Spiel, und der TSV hatte lediglich nach einer Ecke die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch der aufgerückte Luis Müller trat unter Bedrängnis knapp am Ball vorbei (52.). Kurz darauf übersah Bobingens Außenverteidiger Nicolai Petereit den Heimertinger Filip Rueß Noriega bei einem langen Ball und legte ihn letztlich elfmeterreif im Strafraum. Den folgerichtigen Strafstoß verwandelte Ivan Zaper sicher (56.). Im Anschluss egalisierten sich die beiden Mannschaften. Nach einem unnötigen Foul am Strafraumeck gingen die Gäste in Führung. Bobingens Torhüter Laurin Sommer verschätzte sich bei der Hereingabe und Zaper streichelte den Ball mit dem Kopf an ihm vorbei.

In einer umkämpften Schlussphase blieben sämtliche Angriffsversuche der Bobinger erfolglos: „An den ordentlichen Leistungen der Vorbereitung konnten wir leider nicht anknüpfen. Wir hatten heute etwas Sand im Getriebe“, resümierte Hüseyin Tomakin nach dem Spiel. „Wir sind eine junge Mannschaft und haben wie im Hinspiel Lehrgeld zahlen müssen. Jetzt ist es wichtig, aus den Fehlern zu lernen und den Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel in Bad Grönenbach zu richten“, fügte der Kapitän hinzu. Ein bekanntlich heißes Pflaster. „Wir werden die kommende Trainingswoche nutzen, um gestärkt und selbstbewusst in das erste Auswärtsspiel nach der Winterpause zu gehen“, stimmte der Bobinger Abwehrchef Luis Müller seine Teamkollegen ein.