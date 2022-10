Findet Bobingen in Kaufbeuren zurück in die Spur?

Dreimal hat der TSV Bobingen in Folge nicht mehr gewonnen – zu wenig für einen Aufstiegsaspiranten. Nun steht man unter Zugzwang.

Ein schweres Auswärtsspiel erwartet den TSV Bobingen am Samstag um 16 Uhr in Kaufbeuren. Die SpVgg steht aktuell mit 26 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Bobinger mit vier Punkten Abstand sind Vierter.

"Nach den letzten Ergebnissen sind wir dieses Mal sicher nicht in der Favoritenrolle", sagt Bobingens Spielertrainer Christopher Detke. Man kenne den Gegner. Es sei eine sehr gute, kompakte und laufstarke Mannschaft, die, im Vergleich zum Vorjahr, eher noch stärker geworden sei. Viele der Spieler in Kaufbeuren hätten zudem bereits Landesligaerfahrung.

Detke: Von Krise keine Rede

Die drei Spiele in Folge, die man nicht gewinnen konnte, sind natürlich analysiert worden. Man sei sich einig gewesen, dass die Fehlerquote unbedingt verringert werden müsse, um in Kaufbeuren bestehen zu können, so Detke: "Wir fahren nicht ins Allgäu, um uns zu verstecken. Wir wollen dort punkten", gibt sich der Bobinger Coach kämpferisch. Man hätte sich auch die Tabellensituation und den Punkteschnitt angeschaut. Dabei sind sie an der Hoechster Straße zu dem Schluss gekommen, dass die Truppe immer noch im "grünen Bereich" sei. Von einer Krise könne keine Rede sein.

Eine leichte Aufgabe wird es für die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek sicherlich nicht werden. Die Frage wird sein, ob das Trainerteam den richtigen Schalter gefunden hat, um das Team wieder zurück in die Spur zu bringen. Denn nachdem man über Wochen begeisternden Fußball gezeigt hatte, war gegen den TSV Haunstetten ein Bruch im Bobinger Spiel zu sehen gewesen. Das Match ging zwar unentschieden aus, doch die beiden folgenden Partien in Königsbrunn und zu Hause gegen Cosmos Aystetten gingen beide verloren.

Während gegen Türkgücü das Ergebnis noch knapp war und der TSV keinesfalls die schlechtere Mannschaft, kam dann ein unverständlicher Aussetzer gegen Cosmos. Die bis dahin so sicher stehende Abwehr machte haarsträubende Fehler. Das schnelle Mittelfeld- und Angriffsspiel, das die Bobinger bis dahin ausgezeichnet hatte, kam nicht ansatzweise in Gang. Und vor dem Tor das altbekannte Bild – hundertprozentige Torchancen wurden ausgelassen. Am Ende stand eine herbe 0:5-Niederlage, mit der man in Bobingen sogar noch gut bedient war.

Die sprichwörtliche "breite Brust" dürfte damit wohl erst einmal dahin sein. Nun ist der Charakter der jungen Mannschaft gefordert. Nur wenn das Team wieder zurück zu den Leistungen vom Saisonbeginn findet, wird es den Tabellenzweiten aus dem Allgäu ärgern können. Das Potenzial ist in der Mannschaft vorhanden. Ob sie es abrufen kann, muss sich zeigen. Der im letzten Spiel mit einer Schulterverletzung ausgewechselte Berkay Akgün konnte unter der Woche zwar nicht trainieren, wird aber in Kaufbeuren wohl wieder auf der Bank sitzen. Mittelfeldspieler Paul Simler fehlt aus beruflichen Gründen.