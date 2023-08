Geht es über den SV Egg weiter nach oben?     

Ein Heimsieg gegen Egg wäre für den SV Türkgücü Königsbrunn das Sprungbrett in die obere Tabellenhälfte.

Mit dem zehnten Tabellenplatz besteht für den SV Türkgücü Königsbrunn noch viel Luft nach oben, was seine Saisonziele in der Bezirksliga angeht. Nach bisher einem Sieg, einer Niederlage und drei Unentschieden wäre ein Heimsieg am kommenden Sonntag genau das, was sich die treuen Anhänger erhoffen. Der Gegner SV Egg an der Günz steht zwar weit oben auf dem zweiten Tabellenplatz, hat aber mit neun Punkten auch nur drei mehr auf dem Konto als die Königsbrunner. Das wäre also die Gelegenheit, mit einem „Dreier“ gleichzuziehen und sich so an die obere Tabellenregion heranzusaugen. Die Personalprobleme werden sicherlich nicht geringer, aber das Türkgücü-Team hat beim Auswärtsspiel gegen den SV Mering gezeigt, dass es auch mit Ergänzungsspielern dem Gegner Paroli bieten kann. „Es war nur schade, dass es gegen die taktisch schlecht eingestellten Meringer nicht zum Sieg, sondern nur zu einem Unentschieden gereicht hat“, sagte Trainer Paolo Maiolo.

Mit dem SV Egg trifft das Maiolo-Team wieder auf einen ehemaligen Landesligisten, der allerdings schon die zweite Saison in der Bezirksliga verbringt. Dass es mit dem direkten Wiederaufstieg nicht geklappt hat, lag auch mit am SV Türkgücü. Denn am drittletzten Spieltag gab es in Königsbrunn einen 5:1-Sieg gegen die auf dem zweiten Platz stehenden Unterallgäuer. Diesen Platz nahm dann der SV Cosmos Aystetten ein, der aber auch in der Relegation am Aufstieg scheiterte.

Am vergangenen Spieltag bewies der SV Egg mit einem deutlichen 5:0-Heimsieg über den Aufsteiger FC Wiggensbach seine gute Frühform. Davor gab es aber eine 1:2-Niederlage beim SV Mering und das sollte die Hoffnungen der Königsbrunner stärken. Gestartet sind die Egger mit einem 4:2 daheim gegen den Aufsteiger SpVgg Langerringen. Nach einer 0:5-Klatsche beim FC Thalhofen gewannen sie auf eigenem Platz mit 4:1 gegen Cosmos Aystetten. Diese Ergebnisse sprechen vor allem für ihre Heimstärke. Auf fremden Plätzen konnten sie in dieser Saison noch nichts holen. Mit Torsten Schuhwerk hat das Team von Trainer Thomas Fackler einen Toptorjäger in seinen Reihen, der schon sechs Tore in der jungen Saison erzielte

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Fabian Hegener.