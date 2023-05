Härtetest für den TSV Bobingen in Aystetten

Die Bezirksligasaison geht in ihre entscheidende Phase. Bei Cosmos Aystetten steht für den TSV Bobingen eines der entscheidenden Matches an.

Spitzenreiter gegen den Tabellendritten – das ist zweifelsohne das absolute Topspiel an diesem Spieltag. Drei Punkte beträgt aktuell der Abstand zwischen den beiden Teams. Ein Sieg könnte für den TSV Bobingen also schon so etwas wie eine Vorentscheidung bedeuten. Auch mit einem Unentschieden könnte man in Bobingen leben. Doch wer die Schützlinge von Sebastian Jeschek und Christopher Detke kennt, der weiß, dass man sicher nicht nach Aystetten fahren wird, um mit einem Remis nach Hause zu kommen.

Bobingen hat noch eine Rechnung offen

Zudem haben die Kicker von der Hoechster Straße noch eine Rechnung mit den Cosmonauten offen. Im Hinspiel in Bobingen zeigte der TSV damals seine schlechteste Saisonleistung. Auf heimischen Platz ging man mit 0:5 unter. Diese Scharte soll nun ausgewetzt werden. Bei einer Niederlage würde der Gegner an den Bobingern vorbeiziehen. Denn Cosmos hat das bessere Torverhältnis und hätte dann im direkten Vergleich ebenfalls die Nase vorn. Daher ist dieses Spiel von größter Wichtigkeit und ein Fingerzeig Richtung möglichem Aufstieg. Für den TSV Bobingen spricht dabei, dass man seit sechs Spieltagen ungeschlagen und das Selbstvertrauen dadurch natürlich gewachsen ist. Allerdings waren es immer knappe Spiele, die immer wieder einmal auch andersherum laufen hätten können. So auch das letzte Heimspiel gegen Türkgücü. Wobei sich die Bobinger in diesem Spiel das Leben selbst schwer gemacht hatten und beste Torgelegenheiten liegen lassen hatten. Das muss sich am kommenden Sonntag in Aystetten unbedingt ändern. Denn es dürfte klar sein, dass es gegen den starken Landesliga-Absteiger bestimmt nicht so viele Chancen geben wird, wie am vergangenen Samstag.

Stärkster Sturm gegen beste Abwehr

Auch die Bobinger Defensive wird gefordert sein. Aystetten stellt den stärksten Sturm der Liga. Ganze 40 Treffer haben die Männer von Trainer Patrick Wurm bereits auf der Habenseite. Gleichzeitig glänzt der TSV Bobingen mit der stärksten Defensive. Nur 28 Gegentore sind der Bestwert in der Bezirksliga. Viel wird also davon abhängen, ob das Bobinger Abwehrbollwerk gegen die torgefährlichen Aystetter, allen voran Pascal Mader und Marcel Burda, die zusammen bereits 26 Tore zu verbuchen haben, halten wird. Die Formkurve der Cosmonauten verläuft zurzeit ähnlich der Bobinger. Die letzte Niederlage für den Landesliga-Absteiger datiert auf den 18. März.

Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel also um viel. Gleichzeitig dürfen beide natürlich auch den Tabellenzweiten Egg an der Günz nicht aus den Augen verlieren. Der tritt zeitgleich zum Heimspiel gegen Türkgücü Königsbrunn an. Hier kann man natürlich auf nachbarschaftliche Hilfe hoffen. Denn die Königsbrunner haben in ihren letzten Partien gegen Kaufbeuren und Bobingen gezeigt, dass sie durchaus in der Lage sind, die Favoriten zu ärgern.

Das Spiel auf dem Hauptplatz in Aystetten beginnt am Sonntag, 7. Mai, um 15 Uhr. Schiedsrichter wird Maximilian Wagner sein.