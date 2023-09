Haunstetten kann Türkgücü nicht stoppen

Die Königsbrunner entscheiden das Derby gegen die Augsburger schon in der ersten Halbzeit. El Fayyad trifft doppelt

Mit einer starken Mannschaftsleistung und einer sehr effizienten ersten Halbzeit gelang dem SV Türkgücü Königsbrunn ein deutlicher 3:0-Heimsieg im Nachbarderby gegen den TSV Haunstetten. In der Startelf von Trainer Paolo Maiolo gab es einige Überraschungen. Im Tor stand erstmals in dieser Saison Burak Parlak, weil Korbinian Neumaier an Corona erkrankt ist. So nahm der frühere Kapitän Burak Tok wieder als Ersatztorwart auf der Auswechselbank Platz. Dort saßen zunächst auch die beiden Sturmspitzen Egor Keller und Ebrima Sanyang.

Türkgücü übernahm von Anfang an die Initiative des Spiels. Cemal Nam wurde im Strafraum nicht elfmeterwürdig ausgebremst und Baschar El Fayyad zwang den Gästekeeper zu seiner ersten Parade. Nach 20 Minuten gab es nach einem Foul der Haunstetter einen Freistoß für Türkgücü aus 18 Metern Entfernung zum Tor. Abwehrspieler Erdem Özkan nahm genau Maß und jagte den Ball unhaltbar hoch ins Kreuzeck zur 1:0-Führung. Es war aber nicht so, dass die Platzherren nun den Gegner einfach überrannt hätten, vielmehr konnten die Haunstetter den Spielverlauf durchaus ausgeglichen gestalten und kamen auch zu einigen, allerdings nicht zwingenden Torchancen. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit wurde das Match durch einen Doppelschlag des Türkgücü-Teams schon so gut wie entschieden. Mert Akkurt spielte auf der linken Außenbahn seinen Gegenspieler aus und passte von der Grundlinie zurück zum frei stehenden Baschar El Fayyad, der überlegt zum 2:0 ins Netz traf. Gleich nach dem Anstoß der Gäste wurden diese im Mittelfeld abgefangen und der Ball weit nach vorne geschlagen. El Fayyad war schneller als der herauslaufende Torwart Maximilian Lenz am Ball, umkurvte ihn und schob den Ball ins leere Tor.

Nach der Pause glänzte Mert Akkurt erneut mit einem Sololauf, aber diesmal klärte ein Haunstetter Verteidiger mit dem Kopf zur Ecke. Die Gäste versuchten, mit fünf Auswechslungen dem Spiel noch eine Wende zu geben. Türkgücü zog sich weitgehend in die eigene Hälfte zurück, um die Haunstetter möglichst vom Tor fernzuhalten. Deren beste Chance durch Florent Kuci vereitelte aber Torwart Parlak. Ansonsten ließ die Königsbrunner Abwehr um Itua Sadadi und Oguzhan Karaduman wenig zu, und es gab immer wieder Konterangriffe über El Fayyad, Akkurt, Nam und die später eingewechselten Ebrima Sanyang und Egor Keller. Letztlich brachte Türkgücü den verdienten Sieg sicher nach Hause.

Türkgücü Königsbrunn Parlak - Yalu, Sadadi, Özkan, Aydoan (73. Fidan), El Fayyad, Karaduman, Akkurt, Nesterow (63. Keller), Nam, Kücük (80. Sanyang)

Tore 1:0 Özkan (20.), 2:0 El Fayyad (42.), 3:0 El Fayyad (43.)

Zuschauer 100

Schiedsrichter Leon Löffler