In Germaringen hängen die Trauben hoch

Der SV Türkgücü Königsbrunn will nach dem ausgefallenen Heimspiel nun auswärts Punkte holen

Der SV Türkgücü Königsbrunn tritt am Freitag um 19 Uhr zum siebten Spieltag der Bezirksliga beim SVO Germaringen an. Das Team von Trainer Paolo Maiolo hatte am vergangenen Wochenende Pause, weil das Unwetter im Hans-Wenninger-Stadion gewütet hatte. Somit konnte der erhoffte Sprung in die obere Tabellenhälfte über einen Heimsieg gegen den SV Egg nicht stattfinden. Dafür konnte sich der zur Verfügung stehende Spielerkader etwas von Verletzungen erholen. „Von 15 bis 16 Spielern sind aber nur acht wirklich fit, die anderen sind noch angeschlagen oder haben Trainingsrückstand aus dem Urlaub“, sagt Maiolo. Das Training wurde aber intensiv genutzt, um in Germaringen nicht zu verlieren.

Der Gegner hatte am vergangenen Spieltag ein Negativerlebnis mit dem 1:2 auf eigenem Platz gegen den SV Mering. Dieses Ergebnis sollte den Königsbrunnern Mut machen, haben sie doch zuvor bei den Meringern ein 2:2-Unentschieden erkämpft. Nach sechs Spielen stehen die Germaringer mit acht Punkten auf dem achten Platz. Mit je zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen haben sie damit zwei Punkte mehr als der SV Türkgücü, der aber auch ein Spiel weniger ausgetragen hat. Es ist also ein Mittelfeldduell auf Augenhöhe, bei dem jedes Team weiter nach oben strebt. Von der Heimstärke des SVO Germaringen konnten sich die Königsbrunner am Ende der Vorsaison schon überzeugen. In einem umkämpften Spiel sicherte sich Türkgücü mit dem 1:1 damals den Klassenerhalt, den der damalige Aufsteiger Germaringen dann auch noch schaffte. Das Hinspiel in Königsbrunn verlor Türkgücü in der damaligen Herbstkrise mit 2:4. In dieser Saison wollen beide Teams wesentlich weiter oben in der Tabelle stehen.

Das Spiel findet am Freitag um 19 Uhr im Germaringer Sportpark statt. Schiedsrichter ist Luca Berger aus Lauingen.