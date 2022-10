In Ziemetshausen will der TSV Bobingen den Abstand zur Spitze verkürzen

Mit einem Sieg beim Aufsteiger könnte der TSV Bobingen das Rennen um den Aufstieg weiter spannend und gleichzeitig Aystetten auf Distanz halten.

Nachdem der TSV Bobingen am vergangenen Wochenende eindrucksvoll gezeigt hat, dass im Rennen um die Aufstiegsplätze weiter mit ihm zu rechnen ist, steht am kommenden Sonntag um 15 Uhr schon das nächste Auswärtsspiel an. Beim 14. der Bezirksligatabelle, Aufsteiger Ziemetshausen, gilt die Elf von Christopher Detke und Sebastian Jeschek einmal mehr als Favorit.

Doch was die Favoritenrolle auf dem Papier wirklich wert ist, das war beim verlorenen Derby bei Türkgücü Königsbrunn zu sehen. Dass der TSV den Gegner unterschätzt, ist wohl eher nicht zu erwarten. An der Hoechster Straße hat man mittlerweile Erfahrung mit tief stehenden Mannschaften, die auf Konter warten. So wird wahrscheinlich auch die Taktik der Mannen aus Ziemetshausen sein.

Es wird also darauf ankommen, geduldig zu bleiben und möglichst sich bietende Chancen zu nutzen. Das war in den vergangenen Spielen oft das Problem der Detke-Schützlinge. In Kaufbeuren sah das wieder besser aus. Von den wenigen Chancen, die sich den Bobingern dort geboten hatten, konnten sie eine zum völlig verdienten Sieg nutzen. Vielleicht ist der Knoten geplatzt.

Wegweisendes Spiel für den TSV Bobingen

Ein wichtiges und wegweisendes Spiel wird es am Sonntag auf jeden Fall sein. Denn zeitgleich treffen sich im Spitzenspiel der Bezirksliga Egg an der Günz und Kaufbeuren. Da sich die beiden vor dem TSV platzierten Mannschaften somit gegenseitig die Punkte wegnehmen werden, könnten die "Bobinger Bübles" der lachende Dritte sein. Je nach dem Ausgang der Partie in Egg, könnte Bobingen den zweiten Tabellenplatz zurückerobern oder zumindest näher an die Tabellenspitze heranrücken.

Doch der Blick muss auch nach hinten gehen. Denn Verfolger Cosmos Aystetten hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto und bleibt in Lauerstellung. Die Cosmonauten haben in Germaringen zudem eine lösbare Aufgabe vor der Brust. Somit dürfte also allen bewusst sein, wie wichtig dieses Spiel in der Endabrechnung werden könnte. Zumal der TSV Bobingen im Vergleich zu allen anderen Spitzenmannschaften ein Spiel weniger absolviert hat. Die Partie in Oberstdorf wurde schon zweimal abgesagt.

Blickt man auf die Bilanz der Detke-Elf gegen Ziemetshausen, gibt das jedenfalls keinen Anlass zur Sorge. Insgesamt siebenmal haben die beiden Mannschaften in den letzten Jahren gegeneinander gespielt. Davon gingen die Bobinger in vier Partien als Sieger vom Platz. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und nur ein Ziemetshauser Sieg.