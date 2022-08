Kann der SV Türkgücü Königsbrunn weiter siegen?    

Nach vier Siegen in Folge kommt der FC Oberstdorf nach Königsbrunn. Was die Türkgücü-Spieler erwartet.

Die Mannschaft des SV Türkgücü Königsbrunn lässt sich nicht beirren. Sie gewinnt auch ohne Trainer und mit knappster Personallage. Vier Siege hintereinander sprechen für die Moral des Teams. Zwei davon hat Kapitän Burak Tok als Interimscoach eingefahren und die beiden anderen Siege gehen auf die Kappe des 26-jährigen Spielers Emre Cevik, der einen Kreuzbandriss auskuriert. Damit stehen die Königsbrunner unerwartet auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur einen Punkt hinter dem Landesligaabsteiger SV Egg an der Günz und punktgleich mit dem FC Thalhofen, der SpVgg Kaufbeuren und dem TSV Bobingen.

Nach dem Weggang von drei Spielern saßen beim 4:2-Sieg in Thalhofen gerade mal zwei Auswechselspieler auf der Bank. Viel besser wird es im kommenden Heimspiel gegen den FC Oberstdorf auch nicht aussehen. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Egor Keller, der in Thalhofen die ersten beiden Tore erzielte und dann mit einer Oberschenkelzerrung vom Platz musste. Da wird wohl Erkan Sevinchan wieder zum Einsatz kommen, der aus der zweiten Mannschaft in den Bezirksligakader geholt wurde. Mit ihm werden wohl Hakan Kocakahya, der nach fast zwei Jahren Verletzungspause immer besser in Tritt kommt und Kerem Cakin die Offensive verstärken.

Erdinc Kaygisiz spielt künftig beim FSV Großaitingen

Im Mittelfeld überzeugten zuletzt vor allem Kaan Dogan, Marco Boyer und Cemal Nam und in der Abwehr standen Itua Sadadi, Sem Michel und Soloman Olaitan als Bollwerk vor Torwart Burak Parlak. Die Neuzugänge Ebrima Sanyang und Marvin Cukuryut fügten sich in Thalhofen gut ins Team ein. Ob für Sonntag auch wieder einige Urlaubsrückkehrer zur Verfügung stehen, wird sich erst nach dem Freitagstraining zeigen. Der zusammen mit René Hauck als Spielertrainer zurückgetretene Erdinc Kaygisiz hat sich nun als Spieler dem FSV Großaitingen angeschlossen.

Der kommende Gegner FC Oberstdorf ist mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden in seine zweite Bezirksligasaison gestartet und belegt derzeit den siebten Tabellenplatz. Zuletzt trennten sich die Oberallgäuer im Heimspiel gegen den TSV Haunstetten mit 1:1. Ihre sieben Punkte holten sie ausschließlich daheim, die beiden Auswärtsspiele beim Neuling SG Niedersonthofen/Martinszell und beim FC Thalhofen wurden mit 1:2 und 2:5 verloren.

Doch auf eine mögliche Auswärtsschwäche ihres Gegners sollten sich die Türkgücü-Spieler nicht verlassen. In der vorigen Saison taten sie sich beim 1:0-Sieg im Hinspiel in Königsbrunn in bester Besetzung lange Zeit sehr schwer. Das Rückspiel am letzten Spieltag in Oberstdorf wurde mit 2:4 verloren. Doch dieses Spiel kann nicht als Maßstab herangezogen werden, denn da war für Türkgücü mit einer Notelf schon die Luft raus und die Oberstdorfer kämpften noch um den Klassenerhalt. Am Sonntag um 15 Uhr werden die Karten im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion wieder neu gemischt. Schiedsrichter der Partie ist Benjamin Senger.