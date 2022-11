Kann der TSV Bobingen auf dem zweiten Tabellenplatz überwintern?

Die Bobinger Bezirksliga-Fußballer wollen auf dem zweiten Platz in die Pause gehen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen den starken Aufsteiger aus Dinkelscherben.

Mit dem letzten Heimspiel des Jahres am kommenden Samstag um 14 Uhr gegen den Aufsteiger Dinkelscherben hat der TSV Bobingen die Chance, mit einem sehr guten zweiten Tabellenplatz in die lange Winterpause zu gehen. Dafür muss allerdings gewonnen werden. "Wir wollen uns mit einem Sieg von unseren Fans und Unterstützern verabschieden", sagt Bobingens Trainer Christopher Detke.

Aber ein Selbstläufer wird das letzte Spiel im Sportpark an der Hoechster Straße wohl nicht werden. "Gerade gegen Mannschaften, die in der Tabelle weit hinter uns liegen, haben wir uns in den letzten Heimspielen schwergetan", so der Bobinger Spielertrainer. Deshalb wolle man dieses Mal alles daransetzen, das letzte Spiel des Jahres erfolgreich zu gestalten.

Doch Respekt vor dem Gegner Dinkelscherben, der als Aufsteiger momentan einen bemerkenswerten achten Tabellenplatz vorweisen kann, habe man auf jeden Fall. Spielerische Qualität sei in Dinkelscherben definitiv vorhanden. Das hätte auch das Spiel zum Saisonbeginn in Dinkelscherben gezeigt. Denn der 3:2-Sieg für den TSV Bobingen kann als durchaus mühevoll bezeichnet werden. Der Siegtreffer fiel damals erst in der 78. Spielminute durch ein Jokertor von Florian Gebert. "Ein guter Abschluss in diesem Jahr ist uns enorm wichtig", sagt Detke.

Weichen beim TSV Bobingen auf Aufstieg gestellt

Denn die gesamte Mannschaft inklusive Trainern, Betreuern und allen, die Aufgaben rund um das Team zu erfüllen hatten, hätten mit sehr viel Einsatz und großem Aufwand ihre Pflichten erfüllt. Angesichts dieser Anstrengungen sei alles andere als ein zweiter Tabellenplatz eigentlich nicht akzeptabel. Es ist also noch einiger Druck vorhanden in diesem letzten Spiel des Jahres. Sicher wäre ein Sieg in diesem wichtigen Spiel auch ein gelungener Einstand für die neu gewählte Spitze der Bobinger Fußballer. Denn dort hat kein geringerer als der langjährige Trainer der "Bobinger Bübles", Marco Di Santo, das Ruder übernommen. Die Weichen sind also auch im Umfeld der Bobinger Kicker deutlich auf "Aufstieg" gestellt.

Das dementsprechende Leistungsvermögen steckt auf jeden Fall in der jungen Bobinger Mannschaft. Wären die teilweise unerklärlichen Leistungsschwankungen, gerade gegen die hinter dem Bobinger Team platzierten Mannschaften, nicht gewesen, hätte auch die Tabellenführung im Bereich des Möglichen gelegen. Das zeigte der überzeugende Sieg des TSV im Spitzenspiel gegen den Landesligaabsteiger SV Egg. Der 4:2-Sieg war mehr als verdient und der TSV Bobingen die eindeutig bessere Mannschaft.

In der Abwehr muss das Bobinger Trainerteam vor dem letzten Heimspiel wieder einmal umstellen. Denn klar ist bereits, dass Sandor Burghard, eine feste Größe in der Bobinger Abwehr, am kommenden Samstag fehlen wird. Dagegen wird aber der Bobinger Kapitän und Abwehrchef Hüseyin Tomakin wieder auflaufen können. "Hüseyin ist als Kapitän enorm wichtig für uns. Durch seine Präsenz, seine vorbildliche Einsatzbereitschaft und seine Übersicht in der Deckung gibt er unserer jungen Mannschaft Sicherheit", so Christopher Detke.