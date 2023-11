Kann Langerringen auch den Spitzenreiter ärgern?      

Nach dem Überraschungssieg gegen den SV Egg ist der Aufsteiger auch beim Tabellenführer SV Cosmos Aystetten nicht chancenlos.

Zum Rückrundenauftakt in der Bezirksliga stehen für die Fußballer der SpVgg Langerringen gleich zwei Hammergegner auf dem Plan. Den ersten konnte der tapfere Neuling am vergangenen Sonntag überraschend besiegen. Beim 4:1 gegen den Tabellendritten SV Egg/Günz passte der zweite Anzug wie angegossen und wies den hohen Favoriten klar in die Schranken.

Doch nun kommt wie beim Märchen vom tapferen Schneiderlein der zweite Riese mit dem Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten auf das Schlusslicht zu. Mit der Courage und der Euphorie aus dem Sieg vom vergangenen Wochenende muss dem Team von Spielertrainer René Hauck aber auch vor dieser Aufgabe nicht bange sein. Das Hinspiel auf eigenem Platz verlor die SpVgg zwar recht deutlich mit 1:4, doch schon beim Pokalhalbfinale Anfang Oktober brachte sie die Aystetter an den Rand einer Niederlage. 1:1 hieß es nach der Verlängerung und erst im Elfmeterschießen trafen die Cosmonauten einmal mehr zum Gesamtergebnis von 4:5. Daran werden sich beide Teams am Sonntag erinnern.

Freilich spricht der Heimvorteil und die überragende Form für eine klare Favoritenstellung der Aystetter. Am vergangenen Sonntag fegten sie den SSV Niedersonthofen mit 7:2 von dessen eigenem Platz. Dort hatten die Langerringer eine Woche zuvor noch 1:5 verloren. Mit sieben Siegen aus den letzten zehn Spielen hat sich der SV Cosmos einen Vierpunktevorsprung vor dem FC Thalhofen und dem SV Egg erarbeitet. Maßgeblichen Anteil daran hat der Torjäger Stefan Simonovic mit 18 Toren. Ihm folgen Pascal Mader mit sieben und der Neuzugang Kevin Makowski vom FC Königsbrunn mit fünf Treffern. Mittelfeldspieler Tobias Ullmann wird aber wegen einer Roten Karte vom Spiel in Niedersonthofen fehlen.

Langerringens Trainer René Hauck hat angesichts der langen Verletztenliste keine große Auswahl, wen er in die Startelf aufstellt. Aber es gibt auch keinen Grund, das erfolgreiche Team nun zu ändern. Möglicherweise rückt der eine oder andere Verletzte allmählich wieder als Auswechselspieler in den Kader nach. Aber das „letzte Aufgebot“ hat sich eine zweite Chance verdient.

Das Spiel findet am Sonntag um 14 Uhr in Aystetten, Am Sportfeld 17 statt. Schiedsrichter ist Emre Sensoy von Türkspor Memmingen.